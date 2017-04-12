〈北部〉人工增雨 寶二水庫集水區進帳

2017-04-12

〔記者蔡孟尚／新竹報導〕水利署把握天氣條件，昨天清晨七點在寶二水庫燃放ICE碘化銀焰劑施作人工增雨，結果水庫集水區全天有間歇性降雨，而且強度不小，累積至下午四點的降雨量有十五毫米，還有可能持續降雨，預計將為水庫帶來可觀進帳。

水利署表示，這波人工增雨也獲得空軍同步出動C-130H型運輸機支援，中央氣象局昨天上午就對新竹縣、市發佈大雨特報，可見陸、空聯合人工增雨作業的確有掌握到適當時機，雖然大雨特報在中午解除，但新竹地區幾乎一整天都有間歇性的降雨，而且根據中央氣象局的後續預報，今天也還有可能持續降雨。

寶二水庫管理中心表示，昨天清晨到下午四點集水區的累積降雨量為十五毫米，水庫下午水位為一百三十九．六三公尺、有效蓄水量為一千七百八十四．五八萬立方公尺、蓄水量百分比為五十六．七％。