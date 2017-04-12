〈北部〉竹市非營利福林幼兒園 9月招收6班

2017-04-12

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市第六所非營利幼兒園「福林幼兒園」六月底完工，市長林智堅昨天視察工程進度，他說，福林幼兒園是由福林自辦農村社區土地重劃會在重劃區內興建，未來完工後將移交市府辦理後續招生事宜，明年度招收六個班級、一百八十名學童，減輕一百八十個家庭的經濟負擔。

林智堅表示，竹市已有新科、陽光、高峰、建華非營利幼兒園，提供四百廿個名額，加上暑假要招生的南寮非營利幼兒園、福林非營利幼兒園，總共有六間，明年公立幼兒園和非營利幼兒園，將共增加九百一十六個名額。

林智堅說，新竹市是兒童城市，兒童人口比例高，但竹市公私立幼兒園比例為二比八，公立幼兒園幾乎是一位難求，他上任後推動增設公立和非營利幼兒園，希望公私比拉近為四比六，包括公立幼兒園增班，並推動廣設非營利幼兒園。

位在福林重劃區內的「福林幼兒園」，工程進度已達五成，主建物已完成，六月底後將進行室內裝修、景觀植栽等。林智堅視察施工品質時，要求廠商如期完工。

福林重劃會理事長莊朝宗表示，福林重劃區的孩童多，但幼兒園少，在地主決議下，貢獻公設土地，提供建物做非營利幼兒園使用，期許非營利幼兒園提供完整的幼兒教育，嘉惠居民。

市府教育處表示，福林幼兒園硬體由福林重劃會無償提供，完工後將移交市府辦理後續招生事宜。非營利幼兒園收費介於公幼與私立之間，學費由政府補助卅％，家長只要負擔七十％，並以弱勢家庭優先入學。

市府地政處表示，福林重劃區多功能會館包括非營利幼兒園工程是地上三層的建築物，未來一、二層樓為非營利幼兒園，三樓為教保研習中心。