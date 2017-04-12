〈北部〉竹市非營利福林幼兒園 9月招收6班
〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市第六所非營利幼兒園「福林幼兒園」六月底完工，市長林智堅昨天視察工程進度，他說，福林幼兒園是由福林自辦農村社區土地重劃會在重劃區內興建，未來完工後將移交市府辦理後續招生事宜，明年度招收六個班級、一百八十名學童，減輕一百八十個家庭的經濟負擔。
林智堅表示，竹市已有新科、陽光、高峰、建華非營利幼兒園，提供四百廿個名額，加上暑假要招生的南寮非營利幼兒園、福林非營利幼兒園，總共有六間，明年公立幼兒園和非營利幼兒園，將共增加九百一十六個名額。
林智堅說，新竹市是兒童城市，兒童人口比例高，但竹市公私立幼兒園比例為二比八，公立幼兒園幾乎是一位難求，他上任後推動增設公立和非營利幼兒園，希望公私比拉近為四比六，包括公立幼兒園增班，並推動廣設非營利幼兒園。
位在福林重劃區內的「福林幼兒園」，工程進度已達五成，主建物已完成，六月底後將進行室內裝修、景觀植栽等。林智堅視察施工品質時，要求廠商如期完工。
福林重劃會理事長莊朝宗表示，福林重劃區的孩童多，但幼兒園少，在地主決議下，貢獻公設土地，提供建物做非營利幼兒園使用，期許非營利幼兒園提供完整的幼兒教育，嘉惠居民。
市府教育處表示，福林幼兒園硬體由福林重劃會無償提供，完工後將移交市府辦理後續招生事宜。非營利幼兒園收費介於公幼與私立之間，學費由政府補助卅％，家長只要負擔七十％，並以弱勢家庭優先入學。
市府地政處表示，福林重劃區多功能會館包括非營利幼兒園工程是地上三層的建築物，未來一、二層樓為非營利幼兒園，三樓為教保研習中心。
看更多！請加入自由時報粉絲團
桃園農業博覽會預計廿二日起至五月十四日試營運，市府經濟發展局與桃園伴手禮協會等廠商協調，將於試營運期間準備一萬多份市值一千元的伴手禮，提供報名參加農博「輕旅行低碳遊」的民眾，屆時也會在展場展售伴手禮禮…
- 蔣友青婚宴照曝光！新娘背景大有來頭
- 北韓最豪華酒店去除蘇聯風 重新開幕變這樣...
- 澄清湖新球場竟「禿頭」！
- 自由談》一句來，一句去
- 證交所增「玉晶光條款」 虧3年後大賺要實審
- 台幣強升 央行國外資產連三減
- 名醫毒殺小三 不服拔牌敗訴
- 《TAIPEI TIMES 焦點》‘Passive’ Lee Ming-che response denied
- 豬哥亮病房傳出高凌風歌聲 － 靠老友冬天裡的一把火燃燒鬥志
- 離職員工連偷兩次 老闆第二次才發現損失逾300萬
- 機組員臨時插隊// 聯航強拖乘客下機 全球公憤
- 挺自由貿易 三大組織聯手嗆川普
- 溫差大+花季 當心過敏變氣喘
- 水手擊落太空人 烤蚱蜢搶鋒頭
- 土魯斯管弦樂團 前進屏東演藝廳
- 退休後再就業 近8500人沒保職災險
- 隋棠大方聊姚元浩 仍是朋友
- 敘化武攻擊 美認定俄早知
- 〈徵文啟事〉員工旅遊 家屬跟不跟
- 甩油減肥產品含類安毒 恐危害健康
- 自由廣場》看丹麥 我們台灣人應該反省
- 疑棲地流失 黑腹燕鷗少4千隻
- 日師傅來台蓋木屋 枯葉乾燥法吸睛
- 韋禮安想要說相聲 自認特色是...
- 《徵文啟事》360行工作照
- 惡狼襲胸 害她跌倒受傷
- 偷拍法院女科長 徵信天后江梅綺判賠
- 《十年》監製預言港片進入新時代
- 《異攻隊》鬥陣《復仇者》 超級英雄聚一堂
- 雄中校內選舉搞KUSO 「納粹」入政見
- 酷玩安檢超規格 偵爆犬出巡
- 自由廣場》何不對中國發佈紅色旅遊警示？
- 中國處決人數 超越全球總和
- 中影案 民進黨促北檢約談馬
- 高倡捍衛家庭卻搞外遇 美州長下台
- 先發戰報》暌違近一年 倪福德本季初先發
- 全台最高書房 邀全民共築夢想
- 普立茲獎揭曉 獲獎關鍵「挑戰權威」
- 酷玩搖滾台灣 4萬粉絲冒雨嗨爆
- 李明哲遭拘 陸委會促中三個儘快
標題：〈北部〉竹市非營利福林幼兒園 9月招收6班
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email