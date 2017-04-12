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〈北部〉武財神聖誕 南崁五福宮遶境

2017-04-12

〔記者邱奕統／桃園報導〕昨天是農曆三月十五日，民俗為武財神玄壇元帥聖誕，主祀玄壇元帥的蘆竹區南崁五福宮昨天舉行祈安遶境，今天接續舉辦祈安祝壽法會，並有財神賜寶活動，要為民眾添財氣。

五福宮又稱玄壇廟、南崁大廟，有三五○年歷史，被列為國家三級古蹟，今年也再度入選內政部舉辦的台灣宗教百景之一。廟方每年慶賀武財神聖誕，都依傳統舉辦一系列活動，也延續百年傳統，由各姓宗親集資聘請戲劇團演出「字姓戲」。

五福宮昨天動員多個陣頭、藝閣花車等，於蘆竹、大園等五大庄進行祈安遶境，晚上的「字姓戲」邀請唐美雲歌仔戲團在廟前廣場演出。廟方表示，今天還有三獻法會、解粽、祝壽、過火等儀式，另有進行擲筊比賽的財神賜寶活動，歡迎民眾參加。

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  • 南崁五福宮昨天在蘆竹、大園遶境祈福。（記者邱奕統攝）

    南崁五福宮昨天在蘆竹、大園遶境祈福。（記者邱奕統攝）

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