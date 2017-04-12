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〈北部〉農博推伴手禮 參加輕旅行就有

2017-04-12

〔記者邱奕統／桃園報導〕桃園農業博覽會預計廿二日起至五月十四日試營運，市府經濟發展局與桃園伴手禮協會等廠商協調，將於試營運期間準備一萬多份市值一千元的伴手禮，提供報名參加農博「輕旅行低碳遊」的民眾，屆時也會在展場展售伴手禮禮盒。

經發局昨天舉行記者會發表相關產品，經發局表示，這次聯合桃園伴手禮協會以及金蘭醬油、桃園酒廠、大房豆干、維穀力企業、向記等十家會員廠商，在農博試營運期間舉辦桃園優質好禮展售，展售的商品都是桃園在地特色產品，並提供優惠價格。

經發局說，農博試營運期間，市府規劃「農情秘藝」、「梅境之旅」、「珍愛藻礁」、「守護濕地」等四條輕旅行路線，民眾只要報名參加，即可免獲贈伴手禮禮盒一份，意者可至農博官網報名。

桃園伴手禮協會理事長陳兆義說，現場展售的商品，將以二百元至三百元的優惠價格，讓民眾輕鬆選購，商品有兩種組合，其一以蘆竹米果、新屋芋香米為主，另為餅乾、豆干等產品為主。

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農博推伴手禮 參加輕旅行就有

桃園農業博覽會預計廿二日起至五月十四日試營運，市府經濟發展局與桃園伴手禮協會等廠商協調，將於試營運期間準備一萬多份市值一千元的伴手禮，提供報名參加農博「輕旅行低碳遊」的民眾，屆時也會在展場展售伴手禮禮…

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