〈北部〉近可戶外運動 向北往南能血拚
2017-04-12
〔記者李容萍／中壢報導〕機場捷運A20興南站，站區周邊以農業區居多，坐擁約四十萬人口中壢區少見的田野景色，站點往北可前往華泰名品城、大江購物中心、桃園國際棒球場和青塘園，往南與SOGO百貨、中壢觀光夜市等距離不遠，若不想跑遠，緊鄰車站有青埔高爾夫球練習場、鉅豐小型賽車場，提供喜歡戶外運動民眾就近揮桿、尬車。
與A20站同樣位於中豐北路的青埔高爾夫球練習場，佔地一．五公頃，練習場已設十年，有卅個練習的球道，幾乎全年無休，營業時間從清晨五點多至晚間十點，目前收費以一個球盒卅顆球六十五元計算；由於練習場沒有聘請教練，前來練球者得自帶教練。
對於喜愛極速運動、go kart（卡丁車）的民眾，位於青埔高爾夫球練習場對向馬路的鉅豐小型賽車場成立近十年，佔地四千坪，賽道全長為八五○公尺，最長直線一七九公尺，寬敞的場地可說是中壢第一座大型賽車場，可變換超過四種不同路型，賽車場按功能需求，讓玩家享受不須遠赴郊區，就可輕鬆享受飆風的超速快感。
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