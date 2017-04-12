| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
9縣市大雨特報 今晨北部低溫降至17度
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉近可戶外運動 向北往南能血拚

2017-04-12

〔記者李容萍／中壢報導〕機場捷運A20興南站，站區周邊以農業區居多，坐擁約四十萬人口中壢區少見的田野景色，站點往北可前往華泰名品城、大江購物中心、桃園國際棒球場和青塘園，往南與SOGO百貨、中壢觀光夜市等距離不遠，若不想跑遠，緊鄰車站有青埔高爾夫球練習場、鉅豐小型賽車場，提供喜歡戶外運動民眾就近揮桿、尬車。

與A20站同樣位於中豐北路的青埔高爾夫球練習場，佔地一．五公頃，練習場已設十年，有卅個練習的球道，幾乎全年無休，營業時間從清晨五點多至晚間十點，目前收費以一個球盒卅顆球六十五元計算；由於練習場沒有聘請教練，前來練球者得自帶教練。

對於喜愛極速運動、go kart（卡丁車）的民眾，位於青埔高爾夫球練習場對向馬路的鉅豐小型賽車場成立近十年，佔地四千坪，賽道全長為八五○公尺，最長直線一七九公尺，寬敞的場地可說是中壢第一座大型賽車場，可變換超過四種不同路型，賽車場按功能需求，讓玩家享受不須遠赴郊區，就可輕鬆享受飆風的超速快感。

廣告
  • 緊鄰A20站的青埔高爾夫球練習場，提供喜歡戶外運動的民眾揮桿。（記者李容萍攝）

    緊鄰A20站的青埔高爾夫球練習場，提供喜歡戶外運動的民眾揮桿。（記者李容萍攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
農博推伴手禮 參加輕旅行就有

桃園農業博覽會預計廿二日起至五月十四日試營運，市府經濟發展局與桃園伴手禮協會等廠商協調，將於試營運期間準備一萬多份市值一千元的伴手禮，提供報名參加農博「輕旅行低碳遊」的民眾，屆時也會在展場展售伴手禮禮…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧橙香魚排
電鍋菜✧翠玉蛤蜊
用電鍋就能做優格！
台式滷排骨這樣做！
轉寄

標題：〈北部〉近可戶外運動 向北往南能血拚


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月12日‧星期三‧丁酉年三月十六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.