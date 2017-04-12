〈北部〉《機場捷運各站系列報導》A20興南站 近市區具發展能量

2017-04-12

〔記者李容萍／中壢報導〕機場捷運A20興南站位於中壢區中豐北路一段，從青埔特區往中壢區中心的途中，就會經過興南站，當地周遭仍多為農地，幾乎沒有建地，因為與A21環北站為比較靠近中壢區中心的兩站，也靠近SOGO商圈，近期區內重劃進度出現較高的詢問度，相當具有發展能量。

A20興南站為地上三層的車站，站區停車場可停靠汽車十輛、機車一○五輛、自行車十八輛，目前暫不收費，但此站並未設置YouBike租賃站，轉乘公車可通往中壢、中央大學和高鐵桃園站。

市府都市發展局指出，A20興南站周邊整體開發案，已於一○二年四月經內政部都委會審定，目前由地政局辦理區段徵收作業中；此區的發展定位，以郊區型的住宅社區為主，結合車站周邊發展商業機能及公共設施服務，提供鄰里型中、小等級的零售服務，以紓解中壢區中心的密集人口，並促進車站周邊土地整體開發利用。

多農地埤塘 吸引攝影愛好者

與其他大型捷運站相較，A20站的運量小，區內缺乏大馬路，幾乎都是三米寬的農路，沿線農地居多，散布著桃園農田水利會約十口埤塘，從高架的機捷列車上遠眺，視野極佳，最近吸引許多攝影愛好者於黃昏時駐足A20站，捕捉夕陽西下的埤塘美景。

A20站西側是老街溪，往東接新生路，南側車站周邊為整體開發計畫案，未來將闢建卅米大道，中壢區公所也配合老街溪整治，規劃串聯A20站旁的中豐路、老路溪、桃園大圳炮涵自行車道，讓鐵馬族可以在此暢遊慢活的田野風光。