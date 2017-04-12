〈北部〉赤科山電桿地下化 民疑重複開挖
台電：整合中華電信纜線 先填土
〔記者花孟璟／花蓮報導〕花東縱谷風景區管理處、台電進行赤科山電線桿地下化工程，二月開工，但施工期間卻被農民質疑「挖了又填、填了又挖」？重複開挖浪費公帑！立委蕭美琴、行政院東部中心接獲陳情昨上山瞭解，台電表示，因台電工程也同時整合中華電信纜線一併下地，先填土是為了安全考量，盼民眾不要誤會！
縱管處在玉里鎮赤科山實施「赤科山地區景觀暨公共設施改善工程」，總經費四千多萬元，立委蕭美琴去年協調包括縱管處、台電等單位一併加入，讓赤科山上「殺風景」的電線桿全部消失，電纜線改走地下化。
台電公司另斥資二千萬元實施赤科山電纜線地下化工程，今年二月開工，將土地公廟至吟軒茶坊、小瑞士、赤科農場、黎明茶園、加蜜園路段，全長三．五公里的路段，共計拆除一百八十六支電線桿。
但最近有民眾陳情，台電在山區挖了長長的土溝進行電纜管線埋設，但挖好後不久又看到怪手在挖，質疑重複開挖等於浪費錢。
昨天的協調會上，台電花蓮區營業處長蘇建財對此表示，台電拆電線桿，附掛電桿的中華電信纜線也要一併下地，由於另有包商施工，加上挖掘長度相當大，雙方工期無法完全一致，擔心坑洞影響用路人安全，因此有先簡易覆土，土並未夯實，等中華電信包商施工時再挖開，進行較淺層的埋管，強調非重複開挖。
赤科山農村社區發展協會理事長陳期泓則反映，赤科山加蜜園至新品香茶園的「三顆大石頭」景點，未被台電列入纜線地下化工程範圍。對此行政院東服中心執行長許傳盛、台電都允諾會配合納入辦理。
立委蕭美琴要求台電施工不要影響到金針花季期間的遊客通行；台電則回應，需開挖路面的管路工程會在七月底前先進行，金針花季結束後再執行電桿移除，預計年底前全數完工。
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