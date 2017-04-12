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〈北部〉小檔案：綠樓與修澤蘭

2017-04-12

綠樓是由台灣早期知名女建築師修澤蘭設計，於1971年完工，正門映入眼簾的是一排綠釉磚製作而成的綠竹，後方是一棟兩層樓高的鞋盒形建築，綠竹之間則有一片起伏的白色屋簷與橢圓拱圈入口，給人幽靜的感受。隱藏在綠竹之後的是一棟典型的現代主義建築，擁有整面的玻璃窗與開放的空間，形式近似工廠，或可形容它是一個吸收知識的工廠，以對應當初作為圖書館的功能。

修澤蘭是1949年從中國來到台灣，曾經獲得台灣建築成就獎，有「台灣第一女建築師」的美譽，去年過世，曾經設計許多知名校園與公共建築，包含新台幣100元上印製的中山樓，就是修澤蘭的作品。（記者簡惠茹整理）

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標題：〈北部〉小檔案：綠樓與修澤蘭


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