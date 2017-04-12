〈北部〉蘭女綠樓綠竹拆光光 校友憂回不去
知名建築師修澤蘭代表作品之一
〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕國立蘭陽女子高級中學校舍「綠樓」，是由知名建築師修澤蘭一九七一年設計而成，建築物正面一排綠竹是修澤蘭代表性作品之一，但是最近有校友發現綠竹被拆除，珍貴的綠釉磚碎了滿地，擔心綠樓再也回不去，呼籲校方珍惜綠樓的歷史價值。蘭陽女中表示，只是暫時移除，已經委託中國廠商製作綠釉磚，將恢復原貌。
校友會：歷史價值不見 應補救
蘭女去年為了考察校內建築歷史，邀請成功大學建築系副教授簡聖芬，帶領學妹們進行調查，當時找出校園四寶盒，包含簡樸的觀景傳達室、西洋古典風韻的禮盒小白宮、開啟對話的白盒子白樓，以及綠竹中的書箱綠樓，並在各建築前設立解說牌，但是今年三月，綠樓前的綠竹卻被一根一根拆下，讓校友相當不捨。
看到綠樓變得光禿禿的，綠竹消失，圍上一層工程綠網，許多校友都驚呼，「太可惜了，綠樓都不綠樓了。」蘭女校友會理事長賴慧真說，壞了、舊了，那應該要想辦法修補，而不是直接打掉，綠竹被拆除，綠樓就變成一個方盒子，歷史價值都不見了。
五十四歲的賴慧真回想起以前在蘭女的校園時光，不捨的說，綠樓以前是個圖書館，是校園裡面最具文青氣質的地方，她都會到那邊借本書，坐在綠竹旁閱讀，希望學校能邀請文資界、建築界人士討論如何把綠樓復原，尋求補救方式。
佛光大學文化資產與創意學系副教授蔡明志表示，根據文資保存的方度，通常修復前會經過嚴謹的調查研究，了解建築材料、建築方式，再來進行工程，最少都要花費三年的時間，以綠樓來說，他建議保留部分綠釉磚，去掉外層漆後，調查原本裡面如何製作而成的，再請廠商翻模，只是綠釉磚台灣已經很少人在做了，可能要請中國廠商協助。
蘭陽女中校長曾璧光表示，由於綠樓建築年限已久，不斷有瓦片掉落，經過建築師了解，由於內部鋼筋鏽蝕，膨脹又往外推擠，造成水泥磚破裂，又往外推破綠竹，造成瓦片掉落，不但破損嚴重，更嚴重的是會影響學生安全，因此進行整修。
校方：已委託中國廠商做綠釉磚
「不是拆除，只是暫時移除，會恢復原貌。」曾璧光說，外界多有誤解，綠樓的綠竹只是暫時移除，將來會恢復原狀，學校也要求廠商燒出一模一樣的綠竹，由於台灣已經沒有可以供應的窯廠，目前已經在中國開模，將裝回一百五十多根的竹節，修復工程也會邀請文資人士協助審查與提供意見，預計十月完工。
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