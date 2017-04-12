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〈北部〉竹南游泳池撤標 5月營運夢碎

2017-04-12

〔記者許展溢／苗栗報導〕苗栗縣竹南鎮立游泳館採委外營運，去年十二月底合約到期，歷經七次流標，上月廿一日招標成功，預計五月重新營運。昨天卻傳出將重新展開第九次招標，不少人質疑竹南鎮公所是虛晃一招？竹南鎮公所證實，要重標，因發現得標廠商提供資料有重大異常。

竹南游泳館去年底合約到期，竹南公所十月便開始對外招標，卻疑因廠商認為沒利潤等狀況，一再流標，最後甚至將招標金額從兩百六十一萬元調降至一百八十萬元，上月第八次招標，終於有三家廠商投標，最後由台中廠商得標。

好不容易有廠商願意經營，不少民眾期待將到來的暑假，有泳池可使用。竹南公所也表示，會盡快讓泳池恢復營運，現卻因合約有狀況，被迫再延。

竹南公所表示，三月廿一日開標後，三月廿五日行政室承辦人員整理文件發現，得標廠商和另兩間投標廠商其中一間，公司登記地址竟一模一樣。

竹南鎮長康世明說，投標兩家廠商資料有衝突，隨即連絡廠商，要求四月五日給公所答覆，但業者仍提不出說明。

竹南公所主秘羅學文指出，得標廠商不僅沒正式回應，發現給的聯絡電話也跟另一間投標廠商一樣，依採購法第五十條規定，兩家資料相牴觸，就是有重大異常關聯性，不得不中止合作。

公所社會文化課長劉碧珠表示，因需重新招標，泳池恢復營運相關作業，暫時無法進行，強調須等確定招出才能展開後續規劃。

竹南公所強調，還沒與得標廠商正式簽約，昨天已發文給業者，將沒入五十萬元保證金，並撤銷決標資格，預計最快四月中旬重新再上網公開第九次招標。

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  • 竹南鎮立游泳館原預計最快5月重新營運，因投標業者資料有狀況撤銷決標資格。（記者許展溢攝）

    竹南鎮立游泳館原預計最快5月重新營運，因投標業者資料有狀況撤銷決標資格。（記者許展溢攝）

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