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〈北部〉竹縣償債計畫 4年還9.9億

2017-04-12

〔記者黃美珠／竹縣報導〕新竹縣政府總負債從去年底破四百億，迄今還有三百九十八億，其中因教育人事和建校硬體經費，始終高居全年歲出總預算四成以上，財政依舊吃緊，其中一年以上的長債已突破四十五％的預警值，高達四十七．七三％，逼近債限。縣府因應行政院要求，已擬定四年、償還九．九億元債務的目標，進行整體債務改善。

「縣政府會不會破產？」「新竹縣會不對倒？」這是很多新竹縣基層公務人員內心的隱憂，縣府財政處處長黃國峯斬釘截鐵說「不會」，只是大家必須共體時艱，努力開源節流，避免財政惡化。

根據財政處統計，新竹縣今年度一年以上的公共債務比率，更因為歲入短少、歲出預算規模調降，已經突破預警值，逼近了五十％的債限。

行政院因此在今年二月中要求縣府擬定「負債改善計畫及時程表」，縣府初步計畫將在四月中函報整體改善計畫內容和期程給財政部審查。

縣府的盤算是從今年起到民國一○九年為止，將分四年償還九．九億元的債務。為了籌措償債的款項來源，縣府把年初宣布刪減的八項非法定社福支出，總共十億多元，納入因應方案之一。

另外，以辦理住宅及商業區土地公告現值調整、調高房屋標準單價和地段率、招商開辦健康產業園區和外僑學校做地上權設定、標售縣有的非公用土地、BOT停八、對新竹市境內的縣有地辦理都更、以及爭取高鐵區段徵收的開發盈餘等，做為開源對策。

財政處表示，縣府目前的財政狀況雖然在全台處於後段班，但是薪資正常發放，加班、出差費也以平均三到四個月的速度作業核撥。

去年八月到十二月所積欠的老人年金，雖然一時還無力給付，但是從今年一月以後減半發放的老人年金，每個月四千多萬，仍如時在每個月第二週讓長輩鄉親領到。

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  • 竹北地區的人口不斷增加，導致新竹縣學校新建，教育人事和硬體建設成本，年年超過歲出總預算的4成。 （記者黃美珠攝）

    竹北地區的人口不斷增加，導致新竹縣學校新建，教育人事和硬體建設成本，年年超過歲出總預算的4成。 （記者黃美珠攝）

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