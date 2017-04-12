〈北部〉鄭文燦：航空城都計10月定案 配地比41％
2017-04-12
〔記者謝武雄／桃園報導〕市長鄭文燦昨天在市議會施政報告時明確指出，航空城都市計畫今年十月就可定案，明年可進行地上物查估，配地比經過精算後為四十一％，原則上尊重地主決定，是否從都市計畫中剔除都會尊重民主機制，但絕對不會有單一房子（釘子戶）保留的情況出現，要保留一定是整個區域都進行保留。
尊重民意 整區保留或剔除
鄭文燦針對市議員郭麗華的質詢回答表示，航空城都市計畫並非沒有進度，去年已經完成三十場聽證會，對地主提出的意見都有專案檢討，目前至少有十處區域確定要進行調整，對於相關土地是否從都市計畫中剔除，會尊重區域內的民意，若絕大部分地主不想參加都市計畫，就會將該區域從都市計畫中剔除，也保留原建物。
鄭文燦說，航空城都市計畫分成交通部開發的蛋黃區與桃園市開發的蛋白區，蛋黃區因將興建第三跑道必須進行環評，但蛋白區沒有環評問題，市府原本爭取蛋黃區、蛋白區脫鉤開發，但內政部不同意，目前市府只能在第三跑道環評核定前，積極完成相關準備工作，爭取開發時效。
鄭文燦表示，預估今年十月，內政部都市計畫審查小組就可通過航空城都市計畫，隨後即進入土徵小組審議，市府計畫於明年起進行地上物查估等相關作業，待第三跑道環評作業完成後，隨即進行土地徵收作業。
鄭文燦表示，市府團隊針對航空城都市計畫增設許多公共設施，經過精算，未來一般農地地主可配回四十一％土地，特定農業區則可配回四十六％土地。
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