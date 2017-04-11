| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
鋒面來襲各地有雨 北台灣氣溫遽降10度
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉巴金森病友 突破極限秀歌舞

2017-04-11

〔記者王錦義／花蓮報導〕今天四一一是世界巴金森日，花蓮慈濟醫院與台灣鬱金香動作障礙關懷協會昨舉行紀念活動，除邀請病友現身說法，還透過表演節目秀出他們不受病魔限制的人生，突破歌舞極限的表演，花蓮慈院指出，希望每個病友都不要忘記自己的本領，在生病之前是那個有能耐的人，生病之後同樣可以繼續下去。

「一開始我根本不肯吃藥，因為我不相信我生病了！」今年六十六歲的病友陶德賢女士分享說，其實在四年前就出現嘴角顫動、聲音沙啞等症狀，但是當時都為自己找藉口，覺得自己生活規律，飲食清淡，怎麼可能會生病。二年前為了讓家人安心才開始吃藥，結果吃藥後第三天症狀就消失，前年配合核磁共振檢查，確診為巴金森氏症，就開始跟時間賽跑的日子，認知面對疾病要「坦然面對、勇敢接受、積極處理！」。

慈院神經功能科主任陳新源醫師說，第一屆音樂會病友跟家屬是坐在觀眾席上，現在第四屆的音樂會，除邀請原民歌手以莉．高露等表演團體現場演出，更多的是病友帶來的音樂與舞蹈，像是包含南區病友組成的8888樂活合唱團、東區病友帶來現代舞、還有來自全台各地病友夫妻溫馨獻唱，音樂會秀出他們不受病魔限制的人生，突破歌舞極限的表演。

廣告
  • 今天四一一是世界巴金森日，花蓮慈濟醫院與台灣鬱金香動作障礙關懷協會舉行紀念活動，邀請病友們出席音樂會。（花蓮慈院提供）

    今天四一一是世界巴金森日，花蓮慈濟醫院與台灣鬱金香動作障礙關懷協會舉行紀念活動，邀請病友們出席音樂會。（花蓮慈院提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
平鎮三崇橋燈箱畫香爐 挨批像墳頭

平鎮區公所辦理橋樑意象改善工程，在延平路、振興西路口的三崇橋，裝設十座圖案燈箱，其中六座燈箱的外觀像鐘鼎、香爐圖案，讓居民覺得很像墳頭的「墓…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蕈菇雞肉卷
美秀私房菜✧鹹豬肉
泰式✧雞絲拌高麗菜
蝦仁這樣洗更好吃！
轉寄

標題：〈北部〉巴金森病友 突破極限秀歌舞


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月11日‧星期二‧丁酉年三月十五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.