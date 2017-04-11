〈北部〉巴金森病友 突破極限秀歌舞

2017-04-11

〔記者王錦義／花蓮報導〕今天四一一是世界巴金森日，花蓮慈濟醫院與台灣鬱金香動作障礙關懷協會昨舉行紀念活動，除邀請病友現身說法，還透過表演節目秀出他們不受病魔限制的人生，突破歌舞極限的表演，花蓮慈院指出，希望每個病友都不要忘記自己的本領，在生病之前是那個有能耐的人，生病之後同樣可以繼續下去。

「一開始我根本不肯吃藥，因為我不相信我生病了！」今年六十六歲的病友陶德賢女士分享說，其實在四年前就出現嘴角顫動、聲音沙啞等症狀，但是當時都為自己找藉口，覺得自己生活規律，飲食清淡，怎麼可能會生病。二年前為了讓家人安心才開始吃藥，結果吃藥後第三天症狀就消失，前年配合核磁共振檢查，確診為巴金森氏症，就開始跟時間賽跑的日子，認知面對疾病要「坦然面對、勇敢接受、積極處理！」。

慈院神經功能科主任陳新源醫師說，第一屆音樂會病友跟家屬是坐在觀眾席上，現在第四屆的音樂會，除邀請原民歌手以莉．高露等表演團體現場演出，更多的是病友帶來的音樂與舞蹈，像是包含南區病友組成的8888樂活合唱團、東區病友帶來現代舞、還有來自全台各地病友夫妻溫馨獻唱，音樂會秀出他們不受病魔限制的人生，突破歌舞極限的表演。