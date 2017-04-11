〈北部〉鐵道電動小火車 9月天送埤站復駛

2017-04-11

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭縣三星鄉公所為找回太平山森林鐵路火車風華，繼打造天送埤五分火車路懷舊步道後，又在蘭陽溪高架施設鐵軌，將路線拓展至鼻頭角，並規畫鐵道電動車讓小火車復駛，預計九月首推上路，讓遊客體驗濃濃的思古氛圍。

太平山森林鐵路在民國六十八年全線停駛，早期太平山砍伐木材，都是經由太平山森林鐵路載運下山，全長約三十六公里，鐵軌寬度較窄，俗稱「五分仔車」；沿線共十個車站，從太平山土場到平地羅東竹林站，天送埤是少數保留完整木構造的站體，常吸引偶像劇取景。

三星鄉公所從民國一○二年規劃復建森鐵，鐵路路基已完成二．三公里，鋪設完成的鐵軌共四百公尺，包含天送埤車站前三百五十五公尺，與前天完工的蘭陽高架道到鼻頭角的五十公尺，鄉公所計畫在九月推出鐵道電動小火車，兩節車廂可載運十二名乘客，將仿造過去五分仔車造型，先在天送埤火車站前鐵道行駛，會先提供免費試乘，之後再委外經營酌收費用。

鄉長黃錫墉說，天送埤至古一隧道全長三公里，將分段陸續完成鐵軌施設，天送埤懷舊步道具有人文、歷史與地理意義，鄉公所以軌道串連點、線與周邊景點形成觀光路線，提升休閒與農業發展。