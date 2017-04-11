〈北部〉配合拓寬 新城漁場街擬改單向道
2017-04-11
〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣政府規劃拓寬一九三縣道北段部分，由於七星潭路段受限於機場等設施無法拓寬，北段一旦拓寬成廿米路，機場段僅十米寬恐成為交通瓶頸，縣府昨在審查會議中指出，預計將新城鄉漁場街改為北上單向道路，作為解決交通瓶頸的方案之一；但環團則認為漁場路在北端路口將形成三叉路口交會，反增加行車危險。
縣府建設處簡報指出，一九三縣道拓寬計畫中，位於民有街以南的機場段暫不拓寬，維持原有十到十二米寬雙向道路，為減輕此路段因道路縮減造成的影響，考慮將六米寬的漁場街，在假日規劃成北上單向車道，上月十五日晚，已向周邊住戶溝通未來改善規劃，將一併改善漁場街夜間照明跟排水，獲得在地居民同意。
不過公民團體指出，開發單位以此管制措施認為可維持道路服務水準D級程度，但資料上顯示服務水準明顯比拓寬前低落，從C級降到D級，顯見，無論是拓寬計畫或管制措施，路變大引導更多車流進入七星潭風景區，恐導致壅塞情形更嚴重，將使一九三縣道北段的交通更為惡化。
另外，從資料分析中可看出，拓寬縣道一九三北段，不僅無法提升省道台九線的道路服務水準，反而更弱化北段交通品質，例如若將漁場街作為北上疏導替代道路，漁場街南北兩端路口，與原先的一九三道路形成交叉路口，尤其是北端與民有街、一九三等成為三叉路口，明顯增加危險及塞車問題，讓拓寬可提升道路安全性的說法大打折扣。
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