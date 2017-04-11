〈北部〉宜蘭建輕軌？ 縣府：鐵路捷運化較可行
省道幹線公車 可考慮擴展到平日
〔記者游明金／宜蘭報導〕交通部長賀陳旦拋出宜蘭具建輕軌條件，宜蘭縣政府建設處長林國民態度保留，他認為現有路廊寬度是否足夠？行駛安全也是問題，倒不如請交通部讓現有鐵路捷運化，把假日才開的省道「幹線公車」，擴展到平日行駛並加密班次，會比較實際可行。
行政院提出前瞻基礎建設計畫，總經費八千八百億元，卻只給宜縣一千兩百萬元北宜直鐵環評費用，引起地方反彈。交通部長賀陳旦接受本報專訪，提到宜蘭也具備興建輕軌條件，他說，除了行政院前瞻基礎建設計畫的十五個「都市捷運計畫」，宜蘭跟彰化也有興建輕軌潛力，兩地地勢平坦，建造成本較便宜，宜蘭觀光客多，運能更值得期待。
縣府建設處長林國民說，輕軌有兩種方式，一是建構專用軌道、一是與道路共構，輕軌應蓋在生活密集區、人口多的地方才能方便使用，類似歐美國家路上「電車」性質，但若要興建專用軌道，現有的路寬、路廊是否足夠？是否會壓縮其他車輛道路空間，這都是問題。
他表示，若是與現有道路「共構」，那車輛行駛安全也要考量，要不要設專用號誌，車行時也有壓縮道路空間問題，對市區交通影響等都要進一步評估，若蓋在偏郊，使用效率不會高，有人認為「輕軌」可利用既有鐵路改善，但就其認知，那樣的方式不叫「輕軌」。
林國民指出，宜蘭縣以台九省道與鐵路運輸做為主要的南北向路廊，交通部只要加密鐵路運輸班次，讓鐵路捷運化就可達到運輸效果，是否有必要再建一條輕軌，他的態度保留，至於公路運輸，縣府力推「幹線公車」，以台九省道為幹線強化遊客輸運，目前只有假日行駛，每十五分鐘一班，假日一百多班可輸運三、四千人次旅客，只要交通部願意補助讓班次加密，並擴大到平日實施培養客源，就能達到「輕軌」輸運功能。
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