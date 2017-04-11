〈北部〉公廁二度遭破壞 慈天宮再度「封所」

2017-04-11

〔記者蔡孟尚／北埔報導〕新竹縣北埔鄉慈天宮的公共廁所是北埔老街唯一的公廁，去年初啟用後一度因使用者破壞而暫時封閉，重新開放後不斷提醒使用者要有公德心，但上週末馬桶水箱竟遭破壞不斷漏水，讓廟方不得不再度「封所」。

廟方表示，慈天宮是縣定古蹟，原來廟裡的廁所年久失修後不適合再開放給大家使用，所以去年在廟外小巷裡蓋了間新公廁，引導遊客去那裡上廁所，但沒想到這間北埔老街唯一的公廁，剛開放不久就碰上有人惡意破壞、污損，甚至亂丟垃圾堵住馬桶，讓清潔人員不堪其擾，開放沒多久就暫時封閉，後來是大家一再請求給遊客方便，才再度開放。

沒想到八日中午，廟方接獲遊客提醒廁所漏水，查看後發現女廁有座馬桶陶瓷水箱底部破洞，水箱裡的水不斷往外流，由於無法馬上修復，當場只好先切斷水源封閉公廁。

「給大家方便，卻變成隨便，馬桶水箱又沒得罪人，卻被打得頭破血流！」慈天宮公廁疑遭破壞的消息傳出後，信徒齊聲撻伐，有人建議「沒公德心的人太多了，以後不要再開放了」，也有人猜是「有人站蹲在馬桶上如廁，重心不穩往後仰擠壓到水箱導致破裂」。

廟方表示，公廁在馬桶修復前暫停開放，修復後是否重新開放，或是改採收費方式開放，將再討論。