〈北部〉竹南塭內社區生態之旅 入選環保小學堂

2017-04-11

〔記者許展溢／苗栗報導〕苗栗縣竹南鎮港墘里塭內社區，以五行之旅結合在地產業特色，發展環境教育體驗課程備受各界肯定，去年獲第四屆國家環境教育獎特優，獲一百萬元獎金。今年更入選環保署環保小學堂行列，獲五十萬元獎金。社區總幹事廖雪美表示，未來將會持續結合環保推動地方生態。

「塭內社區」命名起於早期居民以養殖漁業維生，魚塭四佈，塭內社區發展協會指出，社區也被稱「魅力紫金城」，因不僅是紫斑蝶繁殖地，有數十種台灣常見蝴蝶出沒，還有海岸林等生態，相當豐富。

塭內社區發展協會表示，七年前開始推動「五行生態之旅」，以木、火、土、金、水為核心價值，發展地方環境教育體驗課程。廖雪美說，此次入選環保小學堂獲得的五十萬元獎金，除繼續加強營造社區各景點外，重點將會放在「環境教育」，盼結合地方生態，融合環保，傳遞環境對人類重要性。

苗栗縣政府環保局指出，此次銅鑼鄉竹森社區也入選環保小學堂，希望透過社區在地人力、資源，打造深化環境教育意涵，成為全國各社區參訪典範、學校戶外教學及全民環境學習場域。