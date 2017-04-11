〈北部〉竹北新月沙灣 新大象溜滑梯「水」啦
2017-04-11
〔記者廖雪茹／竹北報導〕新竹縣竹北市濱海地區擁有美麗的新月沙灣、原始林與烏魚子產業，市公所最近打造兩座大象造型的磨石子溜滑梯結合戲水池，四月起並在海岸育樂中心，首度推出「植物與日光」春季體驗活動，帶大家學習將植物帶入居家生活中，與自然共舞！
竹北市長何淦銘表示，潔淨而平緩的新月沙灣，是炎炎夏日的消暑勝地，公所每年舉辦海洋音樂嘉年華活動，提供親子和青少年暑假活動的去處；但原本位在沙灣入口處的塑膠製遊樂器材，已風化龜裂，考量海邊風大潮濕容易耗損，特別選用耐用的磨石子材質，運用國防部敦親睦親經費進行改善。
這處新建造的遊憩城堡，有兩座約二百四十公分高的磨石子溜滑梯，有小朋友喜愛的大象造型，但是溜下來可不是沙池，而是戲水池，池中還有一座小型攀岩緩坡，公所將加強安全措施，未來配合活動放水，希望打造地方特色。
另外，在新月沙灣附近的海岸育樂中心，去年底開始，每週三到週日對外開放，兼具休憩、導覽、遊客服務與社區交流等多元功能。
市公所說，春暖花開大地回春，首次以「植物」為主題，規劃「植物與日光」春季推廣活動，四月十五日起到六月總計六堂課程 ，邀請不同領域的創作者，帶領大家用不同的媒材、體驗與創作形式去接觸自然，有香草種植、絹版畫製作、種子素材DIY、植物染及多肉植物與漂流木賞析等。
課程時間是週六下午一點三十分到四點，開放國小以上民眾免費報名參加，每堂廿到廿五名不等名額，其中廿二日課程已額滿，詳情可上竹北市公所官網查詢，報名電話（03）551-5919#330文化觀光課廖小姐。
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