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〈北部〉2景點不給方便 苗縣府挨轟

2017-04-11

〔記者許展溢／苗栗報導〕苗栗縣後龍鎮客家圓樓、英才書院周邊沒有任何一間公廁，前年七月起實施入場收費後，想要上廁所的民眾只能「付費」，地方人士不滿質疑，至今一年多過去，苗縣府仍沒有實際作為改善，要如何吸引遊客、造福鄉親？兩處管轄單位苗栗縣府文化觀光局、教育處都建議民眾，可以到高鐵站、及新豐富火車站使用。

苗栗高鐵設立後，苗縣府在周邊打造客家圓樓、英才書院兩大景點，設置多個滯洪池公園、綠地等，不僅吸引在地鄉親，許多外地遊客更是慕名前往，但至從前年七月開始收費，遊客數量明顯銳減，成為各界關注焦點，其中，更有不少急需上廁所遊客抱怨，沒半間公廁可以使用，相當困擾。

有後龍夜跑團的成員說，客家圓樓周邊環境相當好，扣除遊客，早、晚都有許多在地鄉親前往運動、休憩，但一大缺點就是沒公廁能用，實在是很不方便的一處休閒場域。

地方人士更不解，一處好的觀光景點，怎麼連最基本的設施「公廁」都沒有，認為客家圓樓一張全票需要三十元、英才書院則是五十元，難不成民眾為了上廁所只能付費？不然只能忍到高鐵站或新豐富火車站如廁？

管轄客家圓樓的苗縣府文觀局客家事務科長何文琪說，以前夜間曾開放，但因管理問題及考量人力等成本而取消，現今如開放民眾免費上廁所，會破壞收費機制，環境品質也難以維護。

管轄英才書院的苗縣府教育處社會教育科長蔡易珊說，通常前來的民眾以騎車、開車居多，都是目的性要進場參觀，較少有為了上廁所民眾前往，建議有需要使用廁所的人可以到不遠處的高鐵站。

何文琪強調，進場收費是使用者付費觀念，也建議有需要如廁的民眾可以前往高鐵站、新豐富火車站使用公廁。

有地方人士表示，如縣府沒有能力開放公廁並維護，建議不如將交給地方社區認養，或是想辦法提出相關配套措施，如擺放流動廁所等，而不是始終不願正視此問題。

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  • 不少民眾抱怨，苗縣客家圓樓周邊始終沒有公廁可以使用。（記者許展溢攝）

    不少民眾抱怨，苗縣客家圓樓周邊始終沒有公廁可以使用。（記者許展溢攝）

  • 民眾到苗縣英才書院想要上廁所，就得付全票五十元。（記者許展溢攝）

    民眾到苗縣英才書院想要上廁所，就得付全票五十元。（記者許展溢攝）

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