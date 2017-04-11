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〈北部〉青塘園踏青 雙塔斜張橋好風情

2017-04-11

〔記者李容萍／中壢報導〕A19桃園體育園區站與桃園國際棒球場毗鄰，隨著機場捷運通車，北北桃地區的球迷不必再開車到球場，桃園以南縣市的球迷也可搭乘高鐵，從A18高鐵桃園站轉乘到A19站，享受搭乘機捷直達球場的便利；另外，球場另一邊是具有桃園地區埤塘風情的青塘園，從A19站出站，看棒球、到「青塘園」踏青，都是不錯的選擇。

桃園國際棒球場位處高鐵特定區的運動休閒專區，在二○○九年十二月完工，是擁有二萬個座位的國際標準棒球場，區內還有一座附屬的標準棒球場︱青埔運動公園棒球場、一座慢速壘球場、多功能廣場及戶外籃球場等運動設施，另由市府體育局興建的簡易足球場，預計今年六月完工，讓喜歡運動的人口有更多元選擇。

A19站還有一大特點，就是青埔地標「青塘園」生態公園，區內有完善的木棧道、觀景平台等設施，其中一座以雙塔設計的斜張景觀橋相當壯觀，雙塔分別命名為「永恆之塔」、「希望之塔」，橋身、塔頂在晚上綻放璀璨燈光，吸引民眾來此休憩。

此外，鄰近月眉路二段二四八巷內的「江記豆腐乳文化館」，從製程、文化、創新的角度，向遊客展示豆腐乳文化，呈現有別於傳統印象的豆腐乳新風貌，導覽預約電洽03-4986018分機102。

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  • 青塘園有一座以雙塔設計的斜張景觀橋，相當壯觀，橋身及塔頂晚上會綻放璀璨燈光。（記者李容萍攝）

    青塘園有一座以雙塔設計的斜張景觀橋，相當壯觀，橋身及塔頂晚上會綻放璀璨燈光。（記者李容萍攝）

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