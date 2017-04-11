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〈北部〉壽豐客家廊道 打造文化一條街

2017-04-11

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣壽豐鄉豐田三村（豐山、豐裡、豐坪）有客家族群定居，鄉公所向客委會爭取豐田三村客家廊道二期工程計畫，獲補助七百多萬元，鄉長張懷文說，壽豐鄉從早期的移民村發展至今呈現多元族群風貌，計畫將延續一期工程，針對當地現有資源如空地、圍牆、轉角等空間加以美化，建構出永續生態、生產、居民生活等三生理念的觀光休憩路線。

張懷文說，獲行政院客委會支持提撥七百廿七萬元經費補助，客家廊道二期工程將在初步設計完成後召開地方說明會，收集在地社區居民意見作為規劃參考與依據，希望在各方攜手合作下，讓豐裡村中山路就如「客家文化一條街」，除有形硬體建設與古蹟，更充滿無形的客家鄉親人文精神，若計畫成效良好，公所將繼續向上爭取三期工程，在豐山村、豐裡村、豐坪村等客家地區創造永續客庄生活圈。

鄉公所指出，「豐田客家廊道文化生活環境營造工程」由於豐裡村是日本移民村內的重點村落，早期也是客家人從西部遷往東部開拓的據點之一，村內留有許多日治時期遺址與古蹟，希望以客家廊道營造的概念，將各歷史據點串聯起來，一期工程主要針對廊道上的圍牆進行改造，並將改造後圍牆以文化圖像搭配呈現，讓人走在廊道上也能依圖像瞭解過往歷史要事，二期將延續，並將幾個據點將做綠美化社區小公園設計。

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  • 壽豐鄉公所向客委會爭取豐田三村客家廊道二期工程計畫，並獲補助700多萬元。（記者王錦義攝）

    壽豐鄉公所向客委會爭取豐田三村客家廊道二期工程計畫，並獲補助700多萬元。（記者王錦義攝）

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