〈北部〉冬山河親水公園擬供住宿 民宿反彈

2017-04-11

宜縣府：把餅做大 吸引更多遊客

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣政府辦理「冬山河親水公園及航運BOT案」，親水公園將轉型主題園區並提供遊客住宿，昨召開公聽會，引來民宿業者反彈，質疑縣府活化園區卻允許蓋旅館，與民爭利；也有人擔心新設場館會破壞景觀。縣府工商旅遊處指出，BOT案是要把餅做大，吸引更多觀光人潮，對民宿業者有利，縣府會嚴格把關，不會有破壞景觀問題。

冬山河親水公園是童玩節舉辦場地，但活動結束後，遊客就寥寥無幾，縣府為活化親水公園，推出親水公園及航運BOT案，投資金額粗估兩億元，計畫在親水公園設主題園區，可提供一百五十人住宿，並結合傳藝中心、生態綠舟發展河運觀光，預計年中完成規劃報告，年底進行招商。

昨天的公聽會在縣府多媒體簡報室舉行，縣議員黃適超、張明華、薛呈懿與廿名民宿業者出席；黃適超說，親水公園要活化，但不應提供住宿空間，沒必要造成民宿業者競爭壓力；五結產業發展協會常務理事葉玉珍說，BOT能活化親水公園帶來人潮，但不應蓋旅館，這有與民爭利的疑慮。

不過，業界也有不同意見，一田一墅民宿負責人陳建豪認為，親水公園是宜蘭象徵性景點，但已經老化急需活化，只要BOT案帶來人潮，他不擔心園區提供住宿。薛呈懿則是擔心景觀破壞問題，她說，親水公園沿岸建築量體不多，蓋任何建築都會對景觀造成影響，縣府應就宜蘭核心綠色價值去思考，新建場館到底合不合適？

縣府工商旅遊處表示，複合型場館規劃包含運動、休閒、餐飲、賣店、表演及會議等，以及部分住宿空間，住宿主要是提供給來到公園表演的團體、比賽選手、青年或背包客，與民宿業者家庭式房間不同，不會有競爭問題，只要BOT案順利，把餅做大帶來觀光人潮，對民宿業者才有利。

工旅處指出，全案還在可行性評估階段，還不一定會推動，談建築樣態與量體都太早，就算要興建任何場館，縣府也都會做好把關，絕不會有破壞景觀行為，童玩節也會在親水公園舉行，現有機能不會改變。