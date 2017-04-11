〈北部〉後龍外埔派出所 新廳舍卡關

2017-04-11

〔記者許展溢／苗栗報導〕苗栗縣警局竹南分局外埔派出所前年底因辦公廳舍老舊不堪用，暫遷至後龍分駐所，新廳舍原預定去年八月落成啟用，卻遭外界質疑延宕迄今。苗縣警局後勤科表示，今年一月才完工，目前正在驗收階段。

民國七十一年興建的外埔派出所，轄區有外埔、海埔、秀水與水尾里，人口數目前約四千三百四十九人，位址在外埔漁港周邊，前年因已超過使用年限卅三年，主體建築更是長期受風化影響，決定展開原址改建工程，總經費約一千七百八十萬元。

外埔派出所員警共約有五人，前年十一月先搬遷至後龍分駐所一同辦公，原本勤務執行不變，但原預計改建成兩層樓辦公廳舍後，去年八月就可以進駐使用，卻被質疑延宕八個月仍未完工。

後勤科指出，原本規劃去年八月完工，但後續有招標建造等情形，去年三月才正式動工，施工以後，還需跑建照流程及工期等變更問題，今年一月十八日才正式完工。

後勤科表示，新廳舍雖已完工，但仍需驗收，目前初驗已完成，接下來還有複驗及水電、內部、鐵塔等裝設、改善等工程，也還須申請使用執照，希望愈早完成愈好，惟啟用時間仍無法確定。

外埔派出所原址重建後，原派出所廣場前的日據時代古老磚造升旗台仍被保留，將繼續成為外埔派出所及地方特色。