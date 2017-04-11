〈北部〉竹市寶山路往園區 將增調撥車道
十三日動工 七月將啟用
〔記者洪美秀／新竹報導〕紓解新竹市寶山路往科學園區的車流量，新竹市府交通處規劃從寶山路兩百巷到高翠路，實施一．四四公里上班時段七點到九點的調撥車道，預估增加一個調撥車道，每天可紓解七千輛車流，近萬人受惠，且可節省五分鐘車程，十三日動工，七月啟用。
新竹市府交通處長倪茂榮說，市府曾在十五年前，在西大路與食品路及光復路與金城一路實施過調撥車道改善措施，但當時條件不佳，並未成功。如今寶山路往園區的交通已與過往不同，市府進行的調撥車道路段因兩側商家不多，加上雙向車流上午七點到九點的車流量比例達八比二，且雙向有四車道以上的道路，很有條件實施調撥車道。
倪茂榮說，依據市府所做的交通流量資訊，寶山路從食品路開始到園區三路的車流量，若以上午七點到九點的交通流量分析，每小時約有三千五百輛汽、機車從市區往園區，但寶山路往園區的車道僅兩車道，幾乎無法紓解此流量，若遇上下雨天，很容易就回堵到西大路地下道，也是造成寶山路交通打結主因。
增至三車道 近萬人受惠
寶山路未來實施一．四四公里的調撥車道，往園區將增至三個車道，以每車道每小時可紓解一千八百輛汽、機車計算，預估兩小時可紓解七千輛車子。
除實施調撥車道，交通處也會加裝大面的e-tag行車時間預估LED面板，提供園區上班族抵達上班地點的時間預估，並實施一年的交警人員指揮期和大數據資料分析，提供園區上班族所需時間，盼打通此道路交通瓶頸，讓園區上班族不再受塞車之苦。
交通處表示，調撥車道改善及道路拓寬經費約兩千九百五十萬元，十三日動工後，六月底完工，七月啟用，未來除可改善寶山路進園區的交通壅塞情形，因號誌管線地下化、道路鋪面更新，將增加行車舒適性與安全性。
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