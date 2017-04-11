〈北部〉志聯工業太陽能電站 日發電1500度
2017-04-11
〔記者周敏鴻／新屋報導〕股票上市的志聯工業與中華電信、國軒科技合作，在新屋區廠房屋頂新建大型太陽能電站，每天可發電一千五百度；志聯董事長劉春興說，響應政府推動綠能政策、活化屋頂空間，增加收益並降低室內溫度，創造多贏。
志聯工業成立於民國六十二年，生產高碳鋼線、鋼棒等精密鋼鐵線棒材料，劉春興說，志聯工業是鋼鐵工業，近年積極與綠能接軌，第一期的五百千瓦太陽能電站，共鋪設一千九百二十片太陽能板在廠房屋頂，只花三個多月就完工，昨天啟用；中華電信人員估計，每天可穩定產電一千五百度，再回賣給台電公司，每月可增加逾廿四萬元的收益。
劉春興說，廠房屋頂增設太陽能板後，也讓夏天的室內溫度降低攝氏三度左右，可節省一部分的冷氣電費，未來還要增設第二期一千八百千瓦的太陽能電站，讓志聯工業成為北台灣單一量體最大的太陽能電站。
桃園市副市長王明德、中華電信總經理謝繼茂、國軒科技董事長石東益等人，昨天受邀共同主持太陽能電站啟用典禮；王明德說，市府的「千塘之鄉埤塘光電綠能計畫」已獲得行政院前瞻建設計畫補助，三年內要在全市各地一六○口埤塘建構太陽能發電系統，估計可達六六○百萬瓦發電量，志聯工業是民間自發性推動綠能的典範，值得肯定。
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