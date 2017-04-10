〈北部〉拚宜縣長尬林姿妙 江聰淵民調小輸

2017-04-10

〔記者游明金／宜蘭報導〕山水民意研究公司最近完成宜蘭縣下屆縣長選舉參考民調，要爭取民進黨提名的宜蘭市長江聰淵，領先立委陳歐珀淵約八％，較具挑戰實力。陳歐珀說，對民調毫無所悉，離初選還那麼久，不管誰勝誰負都沒有意義。江聰淵則說，任何民調都只是參考，還有很多不足，需要更努力、謙卑學習。

國民黨有則前縣長呂國華、羅東鎮長林姿妙表態參選下屆縣長，一般認為林姿妙出線機率較高，民進黨也以林姿妙為對手。而民進黨陳歐珀知名度高、布局亦久，被認為實力堅強，山水民調卻跌破眼鏡。

山水民調在三月下旬完成，「下屆縣長你支持誰？」不管是江聰淵或陳歐珀對林姿妙，江、陳都落後林姿妙有段差距，陳歐珀落後幅度更是讓人驚訝，比江聰淵多了八％。民調結果顯示，如果對手是林姿妙，江聰淵比陳歐珀更具挑戰實力。

民調落後林姿妙，民進黨認為只是暫時現象，一旦完成整合確定提名人選，支持度就會拉升，黨部希望儘快完成下屆縣長選舉提名，提早展開整合工作。

陳歐珀說，離黨內初選登記還那麼久，這種民調沒有意義，不會影響個人決定與規劃。從過去到現在，民進黨初選競爭都很激烈，但團結與整合性較強，不管誰出線他都很有信心，假設最後不是提名他，他也願意當任何人的重要幹部，這局宜蘭不能輸一定要贏。

江聰淵則說，民調只是參考，也是鞭策與監督動力，讓他能夠檢討反省、謙卑學習。離黨內初選還有一段時間，會繼續保持能量，做好宜蘭市政，勤走基層請益，民進黨初選會有競爭，相互檢驗與成長是正常現象，最後也會攜手向前，團結打贏選戰。

民調執行單位是山水民意研究公司，訪問日期三月廿二日至廿四日，完成有效樣本一千零七十五份。