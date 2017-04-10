| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉小檔案： 阿兼城、火燒城歷史

2017-04-10

古地名「阿兼城」主要位於在冬山鄉東城村，早期是來自中國福建省汀洲客家人范阿兼等人拓墾之地，是東城村與大興村周邊最大的客家聚落，也是隘丁客家人集聚之地，直到民國35年改稱為東城村。村內一小地段「內城」，是清嘉慶年間林國寶等人拓墾之地，位於山邊，為抵擋原住民建造多重城垣，故稱「內城」，可惜已看不到城垣風貌。

而「火燒城」位於大興村，是隘墾集村聚落，也是嘉慶年間由范阿兼等人開闢；日治時期不幸數度遭到大火，所以有「火燒城」名稱；也有另一說法，當初日軍進城，為消滅抗日分子所以放火焚城。民國30年後改稱為大興村。（記者簡惠茹）

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
A18高鐵桃園站 OUTLET逛到翻 未來還有水族館商城

機場捷運A18站是高鐵局推動民間投資的典範，產業專區已有華泰名品城一、二期營運，第三期預計在二○一九年開幕；日本西武集團已宣告在A18站出口旁投資二百億元，與國泰人壽合作興建複合式商業大樓，內有水族館…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蔬食炒三鮮
異國風✧俄羅斯肉丸
重口味✧三杯杏鮑菇
如何燉出軟嫩牛肉？
轉寄

標題：〈北部〉小檔案： 阿兼城、火燒城歷史


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月10日‧星期一‧丁酉年三月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.