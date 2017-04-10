〈北部〉小檔案： 阿兼城、火燒城歷史

2017-04-10

古地名「阿兼城」主要位於在冬山鄉東城村，早期是來自中國福建省汀洲客家人范阿兼等人拓墾之地，是東城村與大興村周邊最大的客家聚落，也是隘丁客家人集聚之地，直到民國35年改稱為東城村。村內一小地段「內城」，是清嘉慶年間林國寶等人拓墾之地，位於山邊，為抵擋原住民建造多重城垣，故稱「內城」，可惜已看不到城垣風貌。

而「火燒城」位於大興村，是隘墾集村聚落，也是嘉慶年間由范阿兼等人開闢；日治時期不幸數度遭到大火，所以有「火燒城」名稱；也有另一說法，當初日軍進城，為消滅抗日分子所以放火焚城。民國30年後改稱為大興村。（記者簡惠茹）