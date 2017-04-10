〈北部〉冬山鄉客家尋根 打造故事廊帶
2017-04-10
〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕蘭陽平原有群「隱性客家人」，冬山鄉民就有五成左右，來自福建詔安。為了讓宜蘭的客家文化被看見，冬山鄉公所獲得行政院客家委員會補助，並由宜蘭縣政府和鄉公所支應配合款，斥資兩千兩百五十萬元，要在冬山鄉規劃「冬山阿兼城、火燒城客庄生活故事廊帶」，預計明年底完工。
從三山國王廟分布圖來看，宜蘭的三山國王廟在台灣密度最高，冬山鄉又是全國信仰最發達的地方。宜蘭縣政府說，其中以振安宮最著名，三山國王廟與客家文化密不可分，是客家聚落指標之一，但宜蘭目前仍未被列入客家文化重點發展區域。
冬山鄉有多個客家聚落，包含鴨母埤、阿兼城、東城，還有重要客家寺廟大興振安宮，更有許多早期客家人拓墾的水圳。冬山鄉公所說，密集的水圳系統是客家精神重要象徵，鄉內留有多條水圳以詔安客家人命名，例如林寶春圳、林吉記圳、金榮發埤圳、八寶圳。
「冬山阿兼城、火燒城客庄生活故事廊帶」委託田中央聯合事務所規劃，預計明年農曆年前發包，明年底完工。鄉公所說，工程願景是把冬山客家幸福生活圈縫合回來，以振安宮為起點串連東興國小，最後以百年歷史阿兼城伯公廟的故事為結尾，串起聚落的歷史與生活。
「主要是希望帶著冬山人尋根。」冬山鄉長謝燦輝說，早期客家人在冬山拓墾，留下水圳、茶園、竹圍等重要歷史據點，鄉內更有十二間三山國王廟，但現在會說客語的人非常少，許多鄉親也不清楚自己跟客家文化的淵源，希望透過故事廊道的建設，把客家人的故事找回來。
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