〈北部〉圓父母遺願 律師捐早產兒專用救護車

2017-04-10

價值200多萬 有輸送型保溫箱

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮地區過去沒有早產兒專屬救護車，來自台北的律師傅祖聲昨天完成父母遺願，捐贈一輛價值兩百多萬救護車給花蓮門諾醫院，車內配備有早產兒專用的「輸送型保溫箱」模組，還有生理監測器及呼吸器，就像「小型重症加護小房間」！

贈花蓮門諾 行動重症加護室

傅祖聲說，母親是助產士，在十三年前過世，生前發願要捐救護車給東部地區，去年父親過世，兩老都在七星潭海葬，促成這段美事。救護車取名「五彩繽紛號」，取自父親傅彩澄、母親何五妹名字各一字，希望救護車如其名，每趟救護都能平平安安、順利救助需要的人，也希望有更多人為社會貢獻心力。

門諾醫院嬰兒室護理長劉碧雲說，這輛救護車特別加裝輸送軌道，可安裝早產兒輸送型保溫箱模組，軌道也加強了穩定功能，讓早產兒在轉送的過程中，不受顛簸或搖晃，造成碰撞與驚嚇；而輸送型保溫箱就如同小型的重症加護單位，可隨時掌握早產兒的狀況，有了這輛量身打造的救護車，是早產兒一大福音！

昨天的捐贈儀式簡單隆重，日前才剛滿月的早產兒雙胞胎姊妹，也在父母親的懷抱中亮相。陳太太說，雙胞胎經過五次試管及一次人工受孕才誕生，出生時，先生還一度簽下了妹妹的病危通知，但經由門諾醫護同仁的細心照護，沒想到妹妹比姊姊還提早出院回家，生長狀況也都非常好。