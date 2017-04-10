| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉打造彩色涵管教室 退休校長推廣科教

2017-04-10

〔記者廖雪茹／新埔報導〕新竹縣致力於推廣科學教育的校長吳聲淼，退休後回到新埔老家，結合巨埔農場的生態資源，打造一座科學農場，設計五顏六色的涵管教室，提供團體客製化的深度知性之旅，希望大家能在寓教於樂的活動中，更加親近鄉土，也盼帶動社區產業永續發展。

吳聲淼原來是研究海洋，曾在水產試驗所服務五年，第一批進入武陵農場投入櫻花勾吻鮭復育工作，因緣轉進教育界，並進修取得台東大學兒童文學研究所碩士，除在學校推廣科學教育，他也著手文史調查和客家文學、兒童文學寫作。

兩年前退休後，吳聲淼帶著滿腦子的巧思和願景回到故鄉，花了一年時間建置科學農場，規劃了色彩繽紛的涵管屋科學教室，且和一群志同道合的專業團隊，農場自四月起，每個月第三個星期五，將推出免費生態講座，歡迎有興趣者上「吳校長科學農場」粉絲專頁查詢。

廣告
  • 吳聲淼巧思設計的涵管屋科學教室，五顏六色好吸睛！（記者廖雪茹攝）

    吳聲淼巧思設計的涵管屋科學教室，五顏六色好吸睛！（記者廖雪茹攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
A18高鐵桃園站 OUTLET逛到翻 未來還有水族館商城

機場捷運A18站是高鐵局推動民間投資的典範，產業專區已有華泰名品城一、二期營運，第三期預計在二○一九年開幕；日本西武集團已宣告在A18站出口旁投資二百億元，與國泰人壽合作興建複合式商業大樓，內有水族館…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蔬食炒三鮮
異國風✧俄羅斯肉丸
重口味✧三杯杏鮑菇
如何燉出軟嫩牛肉？
轉寄

標題：〈北部〉打造彩色涵管教室 退休校長推廣科教


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月10日‧星期一‧丁酉年三月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.