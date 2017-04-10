〈北部〉打造彩色涵管教室 退休校長推廣科教

2017-04-10

〔記者廖雪茹／新埔報導〕新竹縣致力於推廣科學教育的校長吳聲淼，退休後回到新埔老家，結合巨埔農場的生態資源，打造一座科學農場，設計五顏六色的涵管教室，提供團體客製化的深度知性之旅，希望大家能在寓教於樂的活動中，更加親近鄉土，也盼帶動社區產業永續發展。

吳聲淼原來是研究海洋，曾在水產試驗所服務五年，第一批進入武陵農場投入櫻花勾吻鮭復育工作，因緣轉進教育界，並進修取得台東大學兒童文學研究所碩士，除在學校推廣科學教育，他也著手文史調查和客家文學、兒童文學寫作。

兩年前退休後，吳聲淼帶著滿腦子的巧思和願景回到故鄉，花了一年時間建置科學農場，規劃了色彩繽紛的涵管屋科學教室，且和一群志同道合的專業團隊，農場自四月起，每個月第三個星期五，將推出免費生態講座，歡迎有興趣者上「吳校長科學農場」粉絲專頁查詢。