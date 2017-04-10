〈北部〉行銷客庄桐花之美 竹縣長訪日

2017-04-10

〔記者廖雪茹／新竹報導〕兼任世界客屬總會理事長的新竹縣長邱鏡淳率代表團赴日，參加東京崇正公會舉行的第五十一屆會員懇親大會，昨天在會中行銷浪漫客庄台三線，適逢新竹縣桐花祭將自廿二日展開，他也力邀日本朋友來台灣賞桐花。

包括客委會主委李永得、駐日代表謝長廷、邱鏡淳、縣府文化局長張宜真、團員簡文秀等代表團成員，昨天出席東京崇正公會會員懇親大會，會長劉得寬歡迎台灣參訪團；簡文秀獻唱「客家本色」、「四月望雨」等曲子，悠揚歌聲令人陶醉。

邱鏡淳說，身為客家子弟，希望與海內外的客家鄉親一同打拚、凝聚團結，並以一生志工期許傳承客家文化，透過教育扎根，讓每個客家子弟有自信的說客家語，唱客家歌。

謝長廷很高興能與新竹縣代表團，向日本友人分享客家在台灣、在新竹縣的發展成果，並表示十分肯定邱縣長促進中日交流的努力。

李永得則表示，數年前在客委會當副主委即將真除為主委時，當時的行政院長謝長廷就「考」他，櫻花與桐花最大的差異？他回答：櫻花在寒冷中盛開，是生命的美學；而在夏天綻放的桐花是優雅的，可說是生活的美學，他也邀請大家一起參與即將到來的客庒桐花季動活動。