〈北部〉台三線交安軟硬兼施 請長輩喊話
〔記者彭健禮／苗栗報導〕台三線寬敞，行經車輛車速往往過快，苗縣警方雖在境內沿途重兵埋守，強力執法取締，但交通事故仍頻，連村長也受害。警方為了維護台三線交通安全，決定「軟硬兼施」，將邀請地方長輩站出來，向用路人溫情喊話，期許用路人有感。
台三線為西部重要山線縱貫道，寬敞又帶彎，不僅一般車輛車速快，更是大型重機、超跑車隊的「試車」勝地，這些性能車輛的排氣聲浪，聽在駕駛者耳裡，熱血沸騰，但苗栗縣台三線路段沿線居民，大多為高齡長輩，卻是膽顫心驚，為此苦惱不已。
已設十五處測速桿
苗縣警察局雖已在縣境五十公里長的台三線路段沿途，設置十五處測速固定桿，並要求轄區頭份警分局、大湖警分局及警察局交通隊，執行機動性雷射測速勤務，去年取締超過四萬件的違規超速，盼以強力執法遏止危險行車行為，但事故仍頻。
縣內三灣鄉路段，二日發生現役軍人騎乘重機過彎速度過快，撞上對向機車騎士；不料，昨天獅潭鄉段，又發生大型重機與普通機車車禍，當地八十六歲傅姓老翁傷重死亡。
獅潭鄉百壽村長房紹堂，他也因兩個月前，遭趕著送瓦斯的貨車撞傷，目前仍在醫院療養。他嘆，台三線交通安全，是沿線鄉鎮居民心中長久以來的苦憂。
兩天取締百件超速
警察局交通隊長丁世嚴表示，警方針對台三線違規超速等危險行車，持續取締，在清明節連續四天累計告發一百二十七件違規超速，昨天、前天也取締一百件。
以警方如此執法強度，仍有駕駛未能遵守，丁世嚴認為，重要的仍是駕駛者觀念，已規劃「柔性、溫情」宣導，將商請地方長輩協同警方攔查宣導，讓長輩當面告知用路人，「我們生活在這裡，請路過時，給予尊重與疼惜」。
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