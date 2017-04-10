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〈北部〉竹東水岸光廊 洗衫坑也變美了

2017-04-10

驗收前測試 六月底完工

〔記者廖雪茹／竹東報導〕新竹縣竹東鎮將越夜越美麗！竹東鎮公所爭取客委會補助，在毗鄰中央市場的大同橋旁新設水景廣場，期盼與中興河道水文景觀及洗衫坑文化相互輝映；近日辦理驗收前測試，迷人的水岸光廊風情已引發鎮民熱烈討論，預計六月底完工，將提供鎮民多一處休閒和展演的空間。

竹東鎮長徐兆璋表示，竹東舊市區人口稠密，但缺乏公園、廣場、綠地等公共設施，為了營造一個慢活、慢遊、慢食的文化城市，公所在一○四年向客委會申請「客家文化生活與產業環境營造計畫」經費，在毗鄰中央市場與客家戲曲公園的大同橋旁，執行水岸光廊客意形塑工程。

改善大同橋下鋪面工程

公所建設課表示，中央連同地方配合款，總工程經費約二千二百萬元，工程內容主要是在大同橋旁新建一座水景廣場和跨橋平台，設計落瀑、噴泉等，同時也改善大同橋下洗衫坑、戲水設施卵石等鋪面工程、以及植栽綠美化等，並在中興河道大同橋到惠昌街段右岸新設步道，以串連惠昌橋到興農街段，運用地照和燈桿照明設計，形塑水岸光廊的情調。

工程預計六月底完工，近日辦理驗收前測試，噴泉搭配五光十射的燈光夜景，讓鎮民驚呼連連：「好美！」直說住在竹東三十年了，第一次看到河岸新景象。鎮民代表范國威等人，期盼公所也能做好後續的維護保養工作，未來更爭取中央協助改善中興河道水質。

徐兆璋說，這次所設計的水景，與流經市中心的中興河道水文景觀及洗衫坑文化相互輝映，希望啟用後，提供鎮民一處新的開放式休閒空間，也可作為青年展演及街頭表演使用，提升在地藝文氣息。

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  • 竹東鎮公所在毗鄰中央市場的大同橋旁新設水景廣場。（照片由范國威提供）

    竹東鎮公所在毗鄰中央市場的大同橋旁新設水景廣場。（照片由范國威提供）

  • 水景廣場近日辦理驗收前測試。（照片由范國威提供）

    水景廣場近日辦理驗收前測試。（照片由范國威提供）

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