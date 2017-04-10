〈北部〉粉紫花將開 桃園彩芋季延至21日

2017-04-10

〔記者陳昀／桃園報導〕桃園彩色海芋季原本預計昨天結束，市府宣布「安可場」，續展至四月廿一日，估計粉色、紫色海芋週末就會陸續綻放，免費接駁車也會持續，希望讓更多人欣賞到美麗花海。

彩色海芋季從三月卅一日起於大園溪海花卉園區登場，六公頃花田分為兩個展區，彩芋區種有兩萬多株紅、黃、紫、粉等四色海芋及香水百合、孤挺花等；草花區則有波斯菊、百日草等。

市府農業局農務科科長胡淑芬表示，開展前剛好是陰雨天，粉色、紫色海芋開得比較慢，最近天氣持續晴朗，預計這週末開始就會陸續綻放，值得期待。

她說，市府會持續提供免費接駁車前往彩芋季展區，平日從上午八點到下午五點、每半小時發車一班，假日為每十到十五分鐘一班次，停靠站包含機場捷運A18站與A19站、桃園國際棒球場旁的文中三公有停車場、林園居休閒農場。

大園區社區發展協會執行長蔡惠如表示，因應續展將繼續招募志工協助維護秩序，協會會為志工準備相關配備，提供中餐、飲水及服務時數等，並於展後舉辦志工表揚，報名可電洽大園區溪海里辦公室：386-9081。