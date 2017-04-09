〈北部〉東華生創品牌 原味藝品曼谷展出

2017-04-09

〔記者花孟璟／花蓮報導〕三月底在泰國舉辦的IICF曼谷國際創新工藝展，東華大學也獲邀參加，成為台灣唯一的大學參展攤位，共有露娜伊工作室等多個花蓮在地設計品牌參展，獨具原住民文化特色的產品吸引客製化買家探尋！

國立東華大學藝創育成中心輔導藝文產業有成，成立品牌DART Taiwan團隊，繼前進美國紐約國際禮品展，又受邀到泰國曼谷參加二○一七IICF曼谷國際創新工藝展，三月底開始在泰國曼谷的國際貿易展覽中心展出，共有全球四十九個國家、三百五十個藝術及工藝品牌參加，堪稱創意盛會。

包括東華大學藝創育成中心主任林淑雅、教授萬煜瑤、自創「羅森革作」的學生江中軒、以及太魯閣族編織工作者藍月美，帶著師生的作品來到曼谷，作品包括金工珠寶、銀飾品、皮件、提包、編織、手作生活陶藝品等等。

萬煜瑤教授說，今年的曼谷工藝展主題「當代生活中的工藝」，吸引國際藝品買家、收藏家、藝術大盤商、經銷商參與，是東南亞地區文創經濟的重要窗口，而東華師生共同參與的DART TAIWAN品牌，呈現台灣多元族群環境下濃厚又豐富的文化色彩。

其中藝創系學生江中軒自創的皮革品牌「羅森革作」第一次走到國際展場；DH Silver的金工作品也是東華學生的製作，別緻的設計都受到國際買家好評，另也帶來花蓮阿美族「露娜伊」工作室的手捏阿美陶藝品，現場銷售熱烈，也有許多詢價，主任林淑雅說，會持續和國際買家聯繫，希望促成更多訂單。