〈北部〉海龜別吃到垃圾 明恥國小園遊會推環保餐具

2017-04-09

〔記者花孟璟／花蓮報導〕「希望不要再有海龜吃到垃圾」！花蓮市明恥國小是「海洋教育學校」，老師假日會帶孩子去七星潭淨灘，卻發現「垃圾永遠撿不完」，家長趁學校昨天舉辦校慶園遊會，發起「園遊會改用環保餐具」運動，且只要使用環保餐具到攤位買東西，還可以每樣折五元到十元！

發起的家長會副會長曹慧玲說，她有三個孩子都在明恥國小，老大已升國中，每年看著孩子到七星潭淨灘，每次都撿數十公斤垃圾著實辛苦，轉念一想「為何不從源頭減量」？

她計算，明恥國小六個年級加上幼兒園共十四班約四百多個學生，加上前來的社區民眾、家長約上千人，以每人平均消費一個飲料、三個餐點計算，就會製造四千個一次性垃圾，這些垃圾用完就丟，漂流到海中將使海中生物遭殃。

因此她和幾位家長昨天在園遊會設置環保餐具免費借用攤位，準備四百份碗筷及一百五十個五百CC環保杯，押金廿元用過可退，而且持環保餐具消費「每樣餐點可折扣五元」，為此還有學生幫忙抬餐具籃四處「推銷」。

但是免洗餐具的方便，讓第一次推行的家長們感受到挫折，統計半天的園遊會只借出三十五份碗筷及一○五個杯子，共減用一七五件垃圾，大家還是習慣免洗餐具的便利。但曹慧玲還是樂觀地說「能省幾個免洗餐具都好」。

她說，她知道改用環保餐具的觀念，一開始要推不容易，萬事起頭難，她和夥伴們也在思考改進的方法，希望鼓勵更多人加入環保餐具的行列。