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〈北部〉頭城百年「鳳萊市」重生 開市踩街趣

2017-04-09

攤商賣在地古早味

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣頭城鎮城西社區發展協會昨舉辦「鳳萊市」開市踩街，一行約四十人從頭城老街故事館出發，舞著囝仔龍穿梭在老街上，近二十家攤商販賣芋冰、鳳梨豆腐乳等在地古早味，重現百年前「鳳萊市」盛況。

城西社區發展協會規劃社區群聚社造，策劃「老街市，新生命」系列活動，昨先推「鳳萊市」開市踩街，二十二日將舉行頭城故事館開館典禮，展出在地宗教信仰，地方民俗、教育文物、百工百業、日治時期北管團體概況、傀儡戲文物，協會理事長高政文希望帶領大家認識當地百年市集文化。

昔日販售鳳梨得名

高政文說，頭城老街南門土地公廟和頭城天主堂之間的和平街，早期稱為「鳳萊市」，百年前緊鄰運河河道，許多船隻運送蔬菜、水果由此上岸，曾是社區裡最大果菜集散中心，根據耆老說法，現今頭城國中所在地曾是鳳梨盛產地，由於品質優良、美味香甜且價格便宜，遠近馳名，收成後的鳳梨大多運送到此販售，爾後大家便稱此地為「鳳萊市」。

高政文說，「鳳萊市」聚落由東西兩列住戶組成，有做鴨賞、蒸籠、碾米廠、豆腐及土炭的商家，後來因福德坑溪興建堤防，市集移往附近開成寺暨城隍廟前廣場，也就是頭城搶孤發源地，隨著烏石港淤積、運河消失而沒落，「鳳萊市」舊地名幾乎銷聲匿跡，社區策劃「老街市，新生命」系列活動，要喚起這段陳年往事。

協助辦理活動的頭城鎮籍宜蘭縣議員蔡文益說，藉由活動呈現社區多元能量，邀請鄉親共襄盛舉，一起找尋昔日的「鳳萊市」。

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  • 頭城百年「鳳萊市」開張，城西社區發展協會昨天舉行「鳳萊市」踩街活動。（記者林敬倫攝）

    頭城百年「鳳萊市」開張，城西社區發展協會昨天舉行「鳳萊市」踩街活動。（記者林敬倫攝）

  • 頭城百年「鳳萊市」開張，攤商們則販賣在地古早味。（記者林敬倫攝）

    頭城百年「鳳萊市」開張，攤商們則販賣在地古早味。（記者林敬倫攝）

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