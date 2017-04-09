〈北部〉綠博碎石路卡娃娃推車 宜蘭縣府允改善
2017-04-09
〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭綠色博覽會被遊客爆料痛批園區無障礙空間超爛，石頭路要怎麼推兒童推車？只能放棄帶小孩遊綠博，心情低落地返回停車場牽車回家；宜蘭縣政府昨天回應說，將施設木棧步道方便行走。
今年宜蘭綠色博覽會活動會場，從往年的武荖坑風景區移師冬山河生態綠洲，一日開幕，為期四十四天，縣府統計，截至昨天為止，入園累計人數十五萬人次，但遊客對新場地遊憩品質反應兩極。
行不通 遊客只好回家
李姓遊客上臉書社團「宜蘭知識+」PO文，直指綠博現在場地超級不如過去的武荖坑，無障礙設施空間規劃超爛， 質問石頭路怎麼推兒童推車？推都推不動，何況輪椅族群，她索性提前打道回府，根本無法暢玩，超想去服務台申請退票，奉勸想推車或坐輪椅去綠博的請三思。
李姓遊客以調侃語氣說，「此行可練腿力跟協調性，手腳併用一起推」、「比扯鈴還扯」、「我們受害者應該聯合去退票」，隨即上綠博粉絲專頁反映，縣府已有回覆，承諾改善石頭路面，在入口設告示牌，由服務人員引導推車民眾改走水泥舖面路徑。
網友紛紛留言，「今年還是先不去了，我可不想去那練臂力」、「新的戶外健身房」、「豬辦單位可能覺得坐輪椅的會自己起來走吧」、「推車推不動，那天警察還回我說，推車用扛的比較好唷」。
忙應變 將做木棧步道
根據現場目擊，遊客推兒童推車進入綠博會場，行經碎石路面，輪子的確卡卡的；宜蘭縣政府發表聲明說，針對遊客的不便，主辦單位感同身受，綠博園區碎石路面，先設指引標示，再改為木棧步道，提供更好的通行路線。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
北部‧本日最多瀏覽
綠博碎石路卡娃娃推車 宜蘭縣府允改善
宜蘭綠色博覽會被遊客爆料痛批園區無障礙空間超爛，石頭路要怎麼推兒童推車？只能放棄帶小孩遊綠博，心情低落地返回停車場牽車回家；宜蘭縣政府昨天回…
網友回應
熱門新聞
- 馬航班機降落意外 衝出跑道機身觸地
- 花蓮酒駕撞爛巡邏警車 2醉男4警察受傷
- 關車窗夾警 中指姐拒檢麻煩大
- 3小將同日上 黃暐傑強運勝投
- 大福彩》頭獎摃龜
- 力猛轉後援 羅力本週登板
- 假牛輝山資不抵債 債權人求償無門
- 慈湖「謁靈」？網友：參觀變「觀落陰」
- 獨家》惡煞開槍劫百萬 卡彈反遭奪槍被制伏
- 安檢X光赫見男版貞子？中國大叔嚇壞民警
- 司機撞死勇母牽拖員警 警方還原全程打臉
- 你的蛋蛋真的是太巨大了！寶可夢中文化 用詞直白羞死人
- 【異色童話館】醜小鴨與鶴小姐
- 扶輪生命橋樑 3年助學450位清寒生
- 阿尼默／【九○留影】
- 膨餅、蛋堡吸獅迷 台南首週場均破5千
- 自由廣場》電音趴與新南向
- 雙李配雄心壯志 接班「黃金男雙」
- 平平場均大三元 魏少難度勝大O
- 球后「肌」密檔案 一說就破功
- 自由廣場》川習會 美國優先
- 自由廣場》給我台語正音
- 〈愛情軍師團〉4～5月徵文啟事
- 〈徵文啟事〉員工旅遊 家屬跟不跟
- 巧~前年統計 排名也一樣
- 永豐金接連踩雷 內控有問題？
- 迪士尼公主音樂會出包 贈原聲帶補償首場樂迷
- 《健康充電站》肺癌治療講座
- 《TAIPEI TIMES 焦點》McDonald’s urged to change eggs
- 〈圖文專欄〉喜歡你 更愛自己
- F1上海站排位賽 韓密爾頓飆速奪竿位
- 美嗆再轟敘 俄急派護衛艦
- 蔡振南 人要活得尊嚴
- 呼吸器維生年耗百億 台灣用葉克膜 占全球半數
- 上班要踏高跟鞋 加拿大卑詩省喊禁
- 〈親子會客室〉學習面對欲望
- 川普：美中有善意友誼 經貿需時間證明
- 台灣團遊韓遇火燒車 18人及時逃出
- 「美對敘動武拉中國背書」羅致政：川普讓習近平啞巴吃黃連
- Studio Alice女子公開賽》盧曉晴暫列第2 先贏百萬日幣
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈北部〉綠博碎石路卡娃娃推車 宜蘭縣府允改善
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分