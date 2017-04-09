〈北部〉綠博碎石路卡娃娃推車 宜蘭縣府允改善

2017-04-09

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭綠色博覽會被遊客爆料痛批園區無障礙空間超爛，石頭路要怎麼推兒童推車？只能放棄帶小孩遊綠博，心情低落地返回停車場牽車回家；宜蘭縣政府昨天回應說，將施設木棧步道方便行走。

今年宜蘭綠色博覽會活動會場，從往年的武荖坑風景區移師冬山河生態綠洲，一日開幕，為期四十四天，縣府統計，截至昨天為止，入園累計人數十五萬人次，但遊客對新場地遊憩品質反應兩極。

行不通 遊客只好回家

李姓遊客上臉書社團「宜蘭知識+」PO文，直指綠博現在場地超級不如過去的武荖坑，無障礙設施空間規劃超爛， 質問石頭路怎麼推兒童推車？推都推不動，何況輪椅族群，她索性提前打道回府，根本無法暢玩，超想去服務台申請退票，奉勸想推車或坐輪椅去綠博的請三思。

李姓遊客以調侃語氣說，「此行可練腿力跟協調性，手腳併用一起推」、「比扯鈴還扯」、「我們受害者應該聯合去退票」，隨即上綠博粉絲專頁反映，縣府已有回覆，承諾改善石頭路面，在入口設告示牌，由服務人員引導推車民眾改走水泥舖面路徑。

網友紛紛留言，「今年還是先不去了，我可不想去那練臂力」、「新的戶外健身房」、「豬辦單位可能覺得坐輪椅的會自己起來走吧」、「推車推不動，那天警察還回我說，推車用扛的比較好唷」。

忙應變 將做木棧步道

根據現場目擊，遊客推兒童推車進入綠博會場，行經碎石路面，輪子的確卡卡的；宜蘭縣政府發表聲明說，針對遊客的不便，主辦單位感同身受，綠博園區碎石路面，先設指引標示，再改為木棧步道，提供更好的通行路線。