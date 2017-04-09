〈北部〉時代力量布局新竹 拚區區都有選將
2017-04-09
〔記者王駿杰、廖雪茹／綜合報導〕時代力量新竹黨部成立滿一週年，主委邱顯智昨天表示，正積極物色優秀、合適的人選角逐下屆新竹縣、市議員，以每個選區都能推出戰將參選為目標，希望新竹選民給時代力量深耕地方的機會。
時代力量黨主席黃國昌說，黨部徵才對年齡沒有特殊限制，主要看理念是否契合，能夠將改革理念與進步價值帶入地方議會。
黃國昌說，有志參選者可透過電子信箱投遞個人資料自我推薦或推薦他人，將安排會面，最後由提名小組及決策委員會通過提名名單。
時代力量新竹黨部分析，雖然邱顯智在去年新竹市區域立委選戰落敗，但政黨得票數不差且除了西區，其他四個選區邱顯智得票數都高於議員選舉最低當選票數，顯示時代力量在新竹地區有一定的支持度。
邱顯智說，目前新竹市東區、北區、香山區及新竹縣竹北、湖口地區都有人表達代表時代力量參選的意願。
至於外界關注邱顯智有無意願投入明年新竹市長、議員選舉？會不會和前市長蔡仁堅攜手合作？邱顯智表示，還須研議考量。
民進黨深耕 爭更多席次
民進黨新竹市黨部執行長賴稟豐表示，民進黨在新竹市議會佔有九席，正持續努力深耕地方，為民服務，相信選民的眼睛是雪亮的，民進黨會持續努力，爭取更多席次。
民進黨新竹縣黨部主委吳傳地表示 ，對於時代力量在新竹縣的布局，民進黨會努力推派年輕的優秀人選因應，尤其是從無民進黨籍議員的湖口鄉是重點區域。
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