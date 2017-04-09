〈北部〉楓樹分校學童設計校服 「校羊」穿上身

2017-04-09

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣烏眉國小楓樹分校，原本是獨立的楓樹國小，但是因為學生人數不足，苗縣府教育處下令裁併，成為烏眉國小分校。但分校依舊努力辦學，發展藝文版畫特色教學。學校更安排分校三十一名學生，自己設計校服更自己印上版畫，並舉辦票選校服活動，除了師生還供民眾、校友投票，促進學校與社區的親近，最後選出陪伴學童的「校羊」作為校服。

三十一名學童各自發揮天馬行空的創意，包括校園中與學童一起生活的兩頭黑山羊「小楓」和「大樹」都成為主題，不過在學童筆下呈現出不同的樣貌，讓人一看直呼可愛，也代表學童與動物和諧相處的成果。

另外，其他學童也設計楓葉圖、賞楓圖、描繪校園的圖案以及學生下課運動場景的圖案。不過，最終可愛的山羊圖還是脫穎而出，成為校服的共同主題。

「想要擁有一件屬於自己的校服」分校學童說，除了上版畫很有趣外，能夠把學到的技術運用在自己穿的校服身上，感覺真的超棒。

還有學童本來覺得麻煩，但是參與調製顏料、壓住絹版、刮印顏料的過程後，看到校服靠著自己雙手呈現，反而滿足地說「我覺得可以拿去賣耶！」。

「沒想到迴響這麼大」楓樹分校主任陳信芳表示，過程由學生自己主導對版印刷，雖然印刷版相同，但因為孩子們個別印刷力道不同，會產生對版錯位，反而呈現學生自己校服的獨特性。