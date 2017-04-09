〈北部〉竹縣健康產業園區 鄰促退縮綠化
〔記者廖雪茹／竹縣報導〕中國醫藥大學昨天首度召開新竹縣健康產業園區施工說明會，允諾儘量在五月底前完成重型機具工程，以免噪音擾民；由於基地緊鄰福興一路多棟社區大樓，住戶強烈期盼退縮一百公尺做綠化，停建社區正前方的二、三期建築。
中國醫藥大學︰帶回意見研議
校方代表回應，會將意見帶回研議但仍將依原規劃開發二、三期工程。基地臨博愛南路側未來會退縮一個車道，基地東側也有規劃一條十五公尺寬的道路，方便未來周邊交通的順暢。
噪音、交通、土方問題 惹民怨
新竹縣健康產業園區在去年底動土，近一個多月來，在基地北側臨福興一路的四棟社區大樓近千戶，頻頻抱怨噪音、交通和土方堆置等問題。
中醫大與營造商昨天舉辦施工說明會，縣府地政處也派科長出席。社區管委會和住戶們抱怨週末施工噪音嚴重妨礙安寧；砂石車頻繁穿梭在僅兩線道的博愛南路，險象環生；工地堆置土方緊鄰福興一路，颱風來臨恐崩塌構成威脅，風起時住戶不敢開窗，風飛沙也會弄髒大樓外牆，要求校方負起污染社區的完全責任。
斗崙里長鄭建村等人要求，堆置土方要維護好，砂石車出入工地要勤灑水，應公告工程內容及進度，讓住戶了解施工最近情況，縣議員高偉凱建議土方做植被。
中醫大代表回應，儘量縮短工期、降低施工分貝，設法調整重車出入及作業時間，三天內覆蓋好土方，每天灑水，也會派員在博愛南路指揮交通。至於暫時堆置的九萬公噸土方，預計年底前回填完畢。
住戶們並建議，基地臨福興一路應退縮一百公尺，綠化並永久維護，並建議校方只建一期工程，二、三期的研發中心、長照機構、老人醫學等多棟建築不要再蓋並儘量降低建物高度，做多功能使用。
中醫大代表回應，基地內將有七千九百平方公尺的暫時性綠帶，也會將住戶意見帶回研議。
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標題：〈北部〉竹縣健康產業園區 鄰促退縮綠化
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