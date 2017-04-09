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〈北部〉園遊會募款 助弱勢生上學不挨餓

2017-04-09

〔記者周敏鴻／綜合報導〕「瑪潮關懷協會」免費供應桃園市廿五所國中、三百八十位弱勢家庭學生的上學日早餐，協會昨天號召志工在中壢區中正公園募款，幫助更多的經濟弱勢學生「上學不再挨餓」。

市府青年事務局補助「瑪潮關懷協會」舉辦親子慈善園遊會，吸引許多家長帶著孩子參加做公益；市長鄭文燦也到場支持，肯定協會、志工及參與親子的愛心。

協會理事長蘇信行說，三百八十位學生的上學日早餐，一天約需一萬餘元，他估計全市需要幫助的弱勢家庭學生至少有一千四百人，透過販售咖啡、園遊會募集更多善款，幫助更多的經濟弱勢學生。

另外，桃園家扶中心大溪服務處獲得台灣三星電子股份有限公司支持，設立「大溪家扶希望教室」昨天開幕，讓大溪、龍潭、復興區接受扶助的孩子們，能透過科技產品的互動學習來連結世界，讓人生的視野更開闊。

台灣三星與桃園家扶合作，在「希望教室」建置電視、平板電腦、單眼相機、影印機、投影設備與網路環境等，讓接受扶助的孩子在放學後也能利用科技產品、透過網路互動學習，彌補學習資源的不足。

「大溪家扶希望教室」也與至善高中農業行銷科合作「大溪職人誌」課程，讓弱勢家庭的孩子們參與田野調查、影像記錄與應用軟體編輯等，學習有趣的科技互動，也對在地文化有更多的認識。

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