〈北部〉遠雄工地偷倒廢土 被罰款停工

2017-04-09

〔記者謝武雄／桃園報導〕市府建管處昨天查獲遠雄人壽位於桃園區經國重劃區的工地，土石方未依申報路線載運，私自運到觀音區富源地區農地非法傾倒，罰款十萬元並勒令停工，要求限期恢復原狀；遠雄公司公關副理楊舜欽表示，這是下游廠商便宜行事，已要求恢復原狀，將依合約求償。

市府建築管理處處長王振鴻表示，遠雄人壽在經國重劃區的工地，開挖土石方原本申報四處合法收容地點，私運到觀音農地已違反「桃園市營建剩餘土石方管理自治條例」，昨天勒令停工並罰款十萬元，遠雄集團必須恢復原狀後才能復工；至於農地違法堆置土石方，也違反農地農用規定，將另案查處、依法開罰。

楊舜欽表示，工程期間，總公司都派員隨機抽樣跟拍，未發現不法偷倒情形，但抽樣難免有遺漏，由於下游包商提供的土石方流向證明一切合法，對於偷倒感到遺憾，會儘快將觀音農地的土石方清運乾淨，重新運到合法的收容場所。