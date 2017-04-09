〈北部〉自然人文景點多 血拚也便利
2017-04-09
〔記者邱奕統／大園報導〕A17領航站周邊的文教氣息濃厚，有公園綠地環繞，附近有購物中心、文化會館等，可參觀藝文展覽或血拚購物。
沿著領航站附近的大仁路，過馬路直走約三百公尺可抵達五之八號埤塘，這是橫山書法文化公園預定地，目前正在進行相關工程，湖面遼闊、堤岸上有榕樹等，常見水鳥覓食，生態豐富。
「桃園航空城願景館」距離領航站約四五○公尺，出站後往右走，在青埔機廠大門前沿大豐四街，過馬路直走到底即可抵達，願景館的外觀設計以飛機起飛做為意象，館內面積約三百坪，空間佈置飛機與白雲，另有一棵以環保紙材製成的「環保樹」，還有用ＬＥＤ燈管等材料組成的「綠能埤塘」，願景館主要介紹桃園航空城計畫的沿革與未來規劃，並陳列計畫範圍內四十年來的老照片。
出站後沿領航北路四段往高鐵北路二段步行，約七百公尺距離可抵達台灣創價學會所屬的私人美術館「桃園文化會館」，台灣創價學會以推廣文化、教育、和平等活動與觀念，在全國各地成立多所文化會館或文化中心，「桃園文化會館」是其中之一，不定時舉辦各項藝術、書畫、文化等展覽及講座，電洽381-6871。
大江購物中心雖位在中壢區，但距離領航站僅三．五公里左右，購物中心有各式主題餐飲、電影院、精品專櫃等，出站後沿領航北路四段、領航南路四段、青昇路、中園路即可抵達。
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