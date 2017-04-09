〈北部〉《機場捷運各站系列報導》A17領航站 住宅為主商業少
2017-04-09
〔記者邱奕統／大園報導〕桃園機場捷運A17領航站位於大園區、中壢區交界，周邊是新興開發地區，聯外道路完善，高樓大廈林立，新建案很多，以住宅區為主，較無商業活動，環境單純。
A17領航站位於大園區領航北路四段三五一號，是高架車站，只停靠普通車，有一個出入口，面對六線道的領航北路四段，一出站映入眼簾即為一排住宅大樓，車站旁有停車場，可供二十二輛汽車、一五六輛機車停放，在大眾運輸轉乘上，有四條公車路線停靠，往返桃園、高鐵桃園站、桃園棒球場、航空城願景館、市政府等地，也有YouBike租賃站。
生活機能 仰賴高鐵、青埔地區
領航站鄰近大園國際高中，因此又稱「大園國際高中站」，機捷營運單位桃園大眾捷運公司、主機廠「青埔機廠」就在旁邊，領航北路可接高鐵北路上國道二號大竹交流道，交通大致便利，但因周邊環境以住宅、文教區為主，商業活動只有幾家便利超商，生活、購物機能仍然不足，需倚賴周邊的高鐵、青埔地區。
施工中的「橫山書法文化公園」在領航站附近，這是大型埤塘公園，周邊由大成路、大智路、大仁路及青昇路圍繞，總面積約十公頃，其中水域面積約五公頃，工程分兩期，第一期生態景觀工程預計今年年中完工，有生態浣衣池、水圳步道、堤頂解說平台、龍柏休憩區、水岸賞埤步道 、碼頭木平台、榕樹廣場、賞埤休憩平台等設施。
第二期工程將斥資一億五千多萬元興建書法藝術館，是全國首座以書法為主題的藝術館，預計一○七年營運，典藏書法名家作品，做為推廣書法教育的基地。
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