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〈北部〉桃園防擴大限水 15口戰備水井待命

2017-04-09

〔記者謝武雄／桃園報導〕市長鄭文燦昨天出席「94愛水！全民節水日」活動表示，石門水庫缺水，桃園市目前實施夜間減壓的第一階段限水，在兩年前的乾旱時，市府當時斥資二千四百萬元打造十二口戰備水井，連同原先的三口，全市共有十五口戰備水井，每日供水量合計約七千五百噸，約可提供一萬戶家庭用水，市府已做好抗旱的準備。

抽取地下水 每日可供1萬戶

市府水務局長劉振宇指出，桃園市平均每戶人口不到三人，這七千五百噸原水約可提供一萬戶家庭的民生用水，由於戰備水井是抽取地下水，雖然定期檢驗水質，但仍不建議飲用，可作沖馬桶、澆花、洗菜等用途。

劉振宇說，第一、第二階段的限水都是夜間減壓供水，家庭用水影響不大，但如果水情惡化、進入第三階段限水，將實施供五停二，屆時戰備水井將搭配各里設置的大水塔提供民生用水，目前戰備水井大都提供公園澆花使用。

今為「節水日」 市府昨宣導

每年四月的第二個週日是「節水日」，市府和經濟部昨天在桃園區陽明公園舉辦宣導活動，現場有省水、節水宣導闖關遊戲，鄭文燦也說明全市的十五口戰備水井待命抗旱的狀況。

鄭文燦表示，會逐步落實行政院「前瞻基礎建設計畫」中的「水環境建設計畫」，這包括「石門水庫阿姆坪防淤隧道工程計畫」、「大嵙崁溪水與綠休閒園區計畫」、區域排水計畫、埤塘光電綠能計畫，改造桃園水資源環境。

他說，板新水廠現在是從大漢溪鳶山堰取水，未來會興建專管，改由石門水庫直接引水，合理縮小水源保護區的面積，以利大溪、龍潭的地方發展；市府也積極推動石門、大溪及埔頂污水下水道系統，完成大漢溪流域的濕地、礫間帶設置，讓大漢溪流域清澈乾淨。

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  • 全市共有十五口戰備水井，每日約可提供一萬戶家庭用水，已做好抗旱的準備。（記者謝武雄攝）

    全市共有十五口戰備水井，每日約可提供一萬戶家庭用水，已做好抗旱的準備。（記者謝武雄攝）

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