〈北部〉參加聯合婚禮 花蓮縣議員林宗昆當代言人
2017-04-08
〔記者游太郎／花蓮報導〕花蓮縣政府今年舉辦的春季聯合婚禮，縣議員林宗昆不但參加，並擔任結婚代言人，因為新娘叫「雨蝶」，縣府還貼心為這次活動種下蝴蝶蘭，象徵「永浴愛河、比翼雙飛」。
花蓮縣春季聯合婚禮將於十六、十七日在遠雄悅來大飯店舉行，昨天上午於縣府大禮堂舉行記者會，由縣長傅崐萁與新人代表縣議員林宗昆、劉雨蝶小姐共同栽植蝴蝶蘭，象徵「永浴愛河、比翼雙飛」，為新人送上祝福。
16、17日舉行 送50吋電視
縣長傅崐萁指出，縣府辦理春、秋兩季聯合婚禮，已邁入第十九屆，共有一千五百六十四對新人、三千一百廿八個家庭，在花蓮留下美好的回憶，未來將持續辦下去，鼓勵年輕人早點結婚，孕育下一代。
新人代表縣議員林宗昆和未婚妻劉雨蝶，於選舉服務處認識，兩人互有好感、想法也很一致，是無話不談的心靈伴侶，兩人相伴多年，也育有一子，決定今年共同許下承諾、攜手偕老。
縣長傅崐萁說，面對全球少子化的今日，人口基數不斷減少、老化，許多學校面臨整併問題，未來需要更多年輕力量，期勉新人婚姻生活相互扶持、包容，夫妻情感會越磨越好，每個家庭均能幸福美滿。
縣府為每對新人準備五十吋液晶電視，作為成家禮，婚禮期間入住的親友，遠雄悅來大飯店提供優惠房價，曾參加集團結婚的夫妻「回娘家」也有優惠，活動至九月底止。
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