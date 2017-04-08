〈北部〉松園別館松樹染病 將休園2天消毒
2017-04-08
〔記者花孟璟／花蓮報導〕人吃靈芝補身，但靈芝長在松樹上就成了病害！花蓮歷史建築松園別館二株老松樹中間，根系去年起長出「南方靈芝」子實體，加上後院也有松樹感染「葉震病」，將在下週十一、十二日休園二天進行消毒。
松園別館上個月由花蓮縣府農業處、文化局會同林業試驗所傅春旭老師，會勘松園別館列管老松樹的健康情形，由於編號十號松樹旁邊被砍除的另一老樹旁，去年在老樹死亡的根系長出「南方靈芝」子實體，去年已移除二個，因此今年再度勘查，又發現新長出的一朵靈芝子實體。
松園別館館長羅曼玲說，靈芝是屬於真菌感染，擔心館內其他的松樹也遭到病根傳染，因此樹醫生建議「挖除病根、集中燒毀」，至於受到感染的土壤則需移到適當地點進行燻蒸消毒，文化局預定本月十一、十二日進行相關作業，屆時也將配合休館。
此外，松園別館後方庭園新植的台灣二葉松，則是受到「松樹葉震病」危害，樹上的葉片受感染出現枯葉、枯枝及黑點，會產出病原菌之子囊果，孢子也會進一步傳染及擴散，因此專家也建議清除病葉、而且必須把樹下掉落的松針全數清除、並噴灑藥劑，直到病害受到控制。
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