〈北部〉蘇澳區漁會選舉 當權派大獲全勝

2017-04-08

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣蘇澳區漁會昨天召開第十九屆第一次理、監事會，選出新任三巨頭，理事會票選蔡源龍擔任理事長，遴聘原理事長陳春生接掌總幹事，常務監事由原總幹事林月英當選，當權派大獲全勝繼續掌權。

蘇澳區漁會管轄的南方澳，是全國三大漁港之一，與漁民關係密切的區漁會選舉，受到漁界人士關切，目前漁會會員人數一萬七千多人，先選出五十一名會員代表，再選十五名理事、五名監事，理、監事會透過推選及遴聘，產生三巨頭。

「恭喜當選！」由於當權派已取得主導權，昨天的理、監事會，氣氛一派輕鬆，人選尚未出爐，便有支持者送花祝賀；率先登場的理事長選舉，當權派規劃人選蔡源龍拿到十三票當選，理事會隨後計名表決遴聘總幹事，十五票全部同意陳春生接任，監事會方面，四席力推林月英出任常務監事，會場響起陣陣掌聲。

蔡源龍出身漁業界，曾任蘇澳區漁會理事，對地方漁業事務瞭若指掌；林月英連任五屆總幹事，轉換跑道順利當選常務監事；陳春生當兩屆理事長，本屆轉戰總幹事，獲得理事會全數支持。

談到任內願景，蔡源龍說，蘇澳區漁會要多元化經營，放眼世界；陳春生認為，大環境不景氣，漁民收入大不如前，如何提升漁業產值，是他努力的目標，蘇澳區漁會也要扮演政府、漁界之間溝通橋樑，善盡職責做好服務工作。